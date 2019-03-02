FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 596

720115775:
Народ что случилось с AUD/USD что так резко упало и стоит продавать?
сходило за долгом=) 0,7694
 
21april:
Будут новые волны... Игра продолжается )

Куплю немного

 

 

продам немного:


покурю в сторонке =)
 
Myth63:
Отрокам главное пох какое время суток, торгует там кто то или нет, гланое они что то там ковыряют))))))))))))))))))))))))))

Лондон пришел и зафутболил вверх, пох, они продают, пришли амеры - вернули, сейчас когда все уже даже в штатах подзакругляться начинают, они проснулись)))))))))))) 

 

прикроюсь 1 пунктом:


 
Ishim:
Вот так читаешь (маразматика) Батюшку и думаешь и что бы они без него делали? пропали бы - как пить дать пропали ((( - спасибо Отец Родной!

Как Вы можете так говорить, о Учитель. кто я такой, вот без Вас то да, мы по миру пошли бы 

Вы как там, штаны постирали?  

По поводу  GBP/USD рассматриваю рост 1,5383..сам закрою на 1,5353 ..купил на 1,5253 ...
 

у вас здесь целая поэма "Война и мир"...

 
SEVER11:

у вас здесь целая поэма "Война и мир"...

Не, ты что, мы внимаем Сенсею)))

Ты фунт будешь рисовать или дальше яблоки?)))) 

