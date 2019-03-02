FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 596
Народ что случилось с AUD/USD что так резко упало и стоит продавать?
Будут новые волны... Игра продолжается )
Куплю немного
продам немного:
покурю в сторонке =)
Отрокам главное пох какое время суток, торгует там кто то или нет, гланое они что то там ковыряют))))))))))))))))))))))))))
Лондон пришел и зафутболил вверх, пох, они продают, пришли амеры - вернули, сейчас когда все уже даже в штатах подзакругляться начинают, они проснулись))))))))))))
прикроюсь 1 пунктом:
Вот так читаешь (маразматика) Батюшку и думаешь и что бы они без него делали? пропали бы - как пить дать пропали ((( - спасибо Отец Родной!
Как Вы можете так говорить, о Учитель. кто я такой, вот без Вас то да, мы по миру пошли бы
Вы как там, штаны постирали?
у вас здесь целая поэма "Война и мир"...
Не, ты что, мы внимаем Сенсею)))
Ты фунт будешь рисовать или дальше яблоки?))))