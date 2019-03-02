FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 576
Гениально сказано!
))))
Один купил - слил 100 баков. Второй продал - тоже слил 200 баков. На межбанк ничего при этом не выведено (сумма не та), все осталось в ДЦ в виде чистого дохода (300 баков, т.е.). Но на котировку это действие не оказывает ровным счетом никакого.
У всех бокеров, на меж банке есть бабло, открывая счет у брокера, вы открываете лицевой счет и торгуете с брокером, брокер ориентируясь на ваши запросы торгует на меж банке.
)))))))))))))))))))))))))
Пишите еще, поржем.
Брокер выведет на межбанк в том случае, если размер сделки астрономическая. этим самым он обезапасит себя (вдруг вы заработаете???). А 200 баков, которые вы и так сольете (99.9%), - смысл заморачиваться с межбанком и такой майкроскопик суммой?
ps: "вы" - не конкретно вы, а большинство из трейдеров. )))
Так я вообще то гений, только меня, того, Учитель затуркал ...
Учитель как учитель. Не пойму, чего затуркол...
Джентльмены, вы прикалываетесь? Вы вправду думаете, что ваши 100 баксов ДЦ выведет на межбанк? да если еще и ночью - то это сдвинет котировку????
Я удивляюсь.
Джентльмены, вы прикалываетесь? Вы вправду думаете, что ваши 100 баксов ДЦ выведет на межбанк? да если еще и ночью - то это сдвинет котировку????
Я удивляюсь.
Мы говорим о том что должен делать брокер, а чего не должен, на чем он может зарабатывать, а на чем нет)
Тут как то ветку завели на форуме про кидалово кухонь, так ни один и не смог ответить КАК их кидают))) А все просто, не вывел - и в карман)
Купил продал