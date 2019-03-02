FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 576

Новый комментарий
 
Speculator_:
Гениально сказано! 
Так я вообще то гений, только меня, того, Учитель затуркал ... 
 
Bicus:

))))

Один купил - слил 100 баков. Второй продал - тоже слил 200 баков. На межбанк ничего при этом не выведено (сумма не та), все осталось в ДЦ в виде чистого дохода (300 баков, т.е.). Но на котировку это действие не оказывает ровным счетом никакого.

Во!!!! А если сделки никуда не выводить, то где остаются депо?)
 
Alexey:
 У всех бокеров, на меж банке есть бабло, открывая счет у брокера, вы открываете лицевой счет и торгуете с брокером, брокер ориентируясь на ваши запросы торгует на меж банке

)))))))))))))))))))))))))

Пишите еще, поржем. 

Брокер выведет на межбанк в том случае, если размер сделки астрономическая. этим самым он обезапасит себя (вдруг вы заработаете???). А 200 баков, которые вы и так сольете (99.9%), - смысл заморачиваться с межбанком и такой майкроскопик суммой?

ps: "вы" - не конкретно вы, а большинство из трейдеров. )))

 
stranger:
Так я вообще то гений, только меня, того, Учитель затуркал ... 
Учитель как учитель. Не пойму, чего затуркол... 
 
Speculator_:
Учитель как учитель. Не пойму, чего затуркол... 
Так видишь, выгоняет уже 
 
Bicus:

)))))))))))))))))))))))))

Пишите еще, поржем. 

Брокер выведет на межбанк в том случае, если размер сделки астрономическая. этим самым он обезапасит себя (вдруг вы заработаете???). А 200 баков, которые вы и так сольете (99.9%), - смысл заморачиваться с межбанком и такой майкроскопик суммой?

ps: "вы" - не конкретно вы, а большинство из трейдеров. )))

А то что он ОБЯЗАН выводить ВСЕ сделки это ничего?)
 

Джентльмены, вы прикалываетесь? Вы вправду думаете, что ваши 100 баксов ДЦ выведет на межбанк? да если еще и ночью - то это сдвинет котировку????

Я удивляюсь.

 
Bicus:

Джентльмены, вы прикалываетесь? Вы вправду думаете, что ваши 100 баксов ДЦ выведет на межбанк? да если еще и ночью - то это сдвинет котировку????

Я удивляюсь.

Мы говорим о том что должен делать брокер, а чего не должен, на чем он может зарабатывать, а на чем нет)

Тут как то ветку завели на форуме про кидалово кухонь, так ни один и не смог ответить КАК их кидают))) А все просто, не вывел - и в карман) 

 
Bicus:

)))))))))))))))))))))))))

Пишите еще, поржем. 

Брокер выведет на межбанк в том случае, если размер сделки астрономическая. этим самым он обезапасит себя (вдруг вы заработаете???). А 200 баков, которые вы и так сольете (99.9%), - смысл заморачиваться с межбанком и такой майкроскопик суммой?

ps: "вы" - не конкретно вы, а большинство из трейдеров. )))

Ну Я 3% 
 

Купил продал 

1...569570571572573574575576577578579580581582583...2119
Новый комментарий