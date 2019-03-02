FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 574

Новый комментарий
 
stranger:

Это всё игра словами, ни о чем.

Так почему фунт не идет вниз если продаж больше?) 

 

Продажи

             если продаж больше разумней будет если цена пойдет верх, чтобы брокер мог перепродать. Что для вас продажа, для брокера покупка.

Покупки

 
Alexey:

Продажи

             если продаж больше разумней будет если цена пойдет верх, чтобы брокер мог перепродать. Что для вас продажа, для брокера покупка.

Покупки

Брокер это просто посредник, имеющий прибыль от комиссий, спредов и прочего подобного, своего он ничего не продает и не покупает, он просто исполняет заказы клиентов.
 
Alexey:

Продажи

             если продаж больше разумней будет если цена пойдет верх, чтобы брокер мог перепродать. Что для вас продажа, для брокера покупка.

Покупки

А каким боком здесь брокер?
 
Bicus:
А каким боком здесь брокер?
 
Я удивляюсь. Местные джентльмены уверены, что цену двигают кухонные или игрушечные ДЦ???
 
stranger:
Брокер это просто посредник, имеющий прибыль от комиссий, свопов и прочего подобного, своего он ничего не продает и не покупает, он просто исполняет заказы клиентов.
Если брокер предоставляет вам плече, значет он в доле. А без плеча можно спекулировать на банковских счетах, но это будет не тоже самое.
 
Ishim:
вы не в курсе принцыпа истощения - истощение это пара неравнозначных ордеров с убытком внутри и они заменяются при выходе в плюс на один меньший - то есть истощение убытка. (пример: 0,05 - 0,04 - цена дошла до 0,05 меняем его на 0,03 цена дошла до 0,04 меняем его на 0,02.  )
Ниче, Сенсей, он обживется и узнает что такое истощение депо с элементами садомазохизма...
 
Alexey:
Если брокер предоставляет вам плече, значет он в доле. А без плеча можно спекулировать на банковских счетах, но это будет не тоже самое.
В доле с кем?)
 
Alexey:
Если брокер предоставляет вам плече, значет он в доле. А без плеча можно спекулировать на банковских счетах, но это будет не тоже самое.

В большинстве своем ДЦ бабло на межбанк даже не выводят. Как же в таком случае двигать цену?

)))) 

 
Ishim:
Вы не тех слушаете ((((, цену надо анализировать как одно целое - вот она идёт против позиции и думайте.... (если в цене искать покупателей - продавцов и их взвешивать и гадать их желания и смотреть кто победит - то это спектакль - вам это не поможет)
Брокер при чем был вопрос.
1...567568569570571572573574575576577578579580581...2119
Новый комментарий