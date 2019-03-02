FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 574
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это всё игра словами, ни о чем.
Так почему фунт не идет вниз если продаж больше?)
Продажи
если продаж больше разумней будет если цена пойдет верх, чтобы брокер мог перепродать. Что для вас продажа, для брокера покупка.
Покупки
Продажи
если продаж больше разумней будет если цена пойдет верх, чтобы брокер мог перепродать. Что для вас продажа, для брокера покупка.
Покупки
Продажи
если продаж больше разумней будет если цена пойдет верх, чтобы брокер мог перепродать. Что для вас продажа, для брокера покупка.
Покупки
А каким боком здесь брокер?
Брокер это просто посредник, имеющий прибыль от комиссий, свопов и прочего подобного, своего он ничего не продает и не покупает, он просто исполняет заказы клиентов.
вы не в курсе принцыпа истощения - истощение это пара неравнозначных ордеров с убытком внутри и они заменяются при выходе в плюс на один меньший - то есть истощение убытка. (пример: 0,05 - 0,04 - цена дошла до 0,05 меняем его на 0,03 цена дошла до 0,04 меняем его на 0,02. )
Если брокер предоставляет вам плече, значет он в доле. А без плеча можно спекулировать на банковских счетах, но это будет не тоже самое.
Если брокер предоставляет вам плече, значет он в доле. А без плеча можно спекулировать на банковских счетах, но это будет не тоже самое.
В большинстве своем ДЦ бабло на межбанк даже не выводят. Как же в таком случае двигать цену?
))))
Вы не тех слушаете ((((, цену надо анализировать как одно целое - вот она идёт против позиции и думайте.... (если в цене искать покупателей - продавцов и их взвешивать и гадать их желания и смотреть кто победит - то это спектакль - вам это не поможет)