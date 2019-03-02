FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 287
А где Солар, вырос?)
хз... думал тут трется...
Говорит луня закрой потом купишь, смешной)))
А я часа 3 назад закрыла то что со вчерашнего дня.... потом открою)) мне не лень еще открыть
во движняк
таааак...
короче говоря, подтверждаю ещё раз свои вчерашние предположения в твой адрес.
поскольку такой большой процент просады при цели в 1,2, значит пересмотр риска в сторону уменьшения крайне приветствуется.
Фунта стремно на ночь покупать. Что о фунте думаешь?
А зачем его покупать, если непробиваемые машки не пускают его вверх, не лучше продавать от машек ?
А зачем его покупать, если непробиваемые машки не пускают его вверх, не лучше продавать от машек ?
Фунт ложит на такие вещи, он их не чтит)))
Фунт не чтит даже, страшно сказать, Учителя..., потому ОН его не торгует...
aud плачит
aud плачит
Это не плачет, вот лунь да, тот плачет)))
Зорич, смотрю машку ты чтишь, а чтишь ли ты Учителя?!!!!
Это не плачет, вот лунь да, тот плачет)))
Зорич, смотрю машку ты чтишь, а чтишь ли ты Учителя?!!!!
побоялся я по луню, ну и ладно... и по киви сдуру движений не делал... :-)))
машка ... нет, нет... это так по привычке ( как у Гашека... ) :-)))
Учитель... да... все говорят ему о...