FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 287

stranger:
А где Солар, вырос?)
Vizard_:
stranger:
Evgen-ya1:
Фунта стремно на ночь покупать. Что о фунте думаешь?
wild_hedgehog:
во движняк

таааак...

короче говоря, подтверждаю ещё раз свои вчерашние предположения в твой адрес.

поскольку такой большой процент просады при цели в 1,2, значит пересмотр риска в сторону уменьшения крайне приветствуется.

stranger:
А зачем его покупать, если непробиваемые машки не пускают его вверх, не лучше продавать от машек ?


 
Kino:

Фунт ложит на такие вещи, он их не чтит)))

Фунт не чтит даже, страшно сказать, Учителя..., потому ОН его не торгует... 

 

aud плачит

 

 
zoritch:

Это не плачет, вот лунь да, тот плачет)))

Зорич, смотрю машку ты чтишь, а чтишь ли ты Учителя?!!!! 

 
stranger:

   побоялся я по луню, ну и ладно... и по киви сдуру движений не делал... :-)))

   машка ... нет, нет... это так по привычке ( как у Гашека... ) :-)))

   Учитель... да... все говорят ему о...

