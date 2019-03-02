FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 579

Илья, как тебе фамилии японцев?

 

 
stranger:

а по фую добавил продажу от 181,77...

 


а по фую добавил продажу от 181,77...

 
Ishim:
 пока я не продам ))))
Так продавай скорее спать охота. 
 
Ishim:
маржи дай! продам ))))
Неси ведро дам моржи
 
Ishim:
с троллем(тобой) бесполезно, что то  обсуждать ты обсуждаешь цену, а тролль тебя. Ты обсуждаешь доказываешь ошибаешься, а тролль смеётся и говорит какой ты смешной, и ты понимаешь да действительно я клоун. (лично я пас с троллями переписываться )

Каюсь, Учитель, не буду 

Посыпаю голову пеплом и преклоняю колени перед твоими тапками  

 
Speculator_:
Неси ведро дам моржи
Слишком вкусные уровни 56-57, сын мой, и слишком мало желающих идти к ним, поэтому там будем. 
 
stranger:

а что?

 

а что?
 
Lesorub:
а что?
Все ясно, спать иди)))
 
stranger:
Все ясно, спать иди)))

вы со своим фунтом всех вторую неделю агитируете...

говорю, что его продали, значит продали ...

 
Lesorub:

вы со своим фунтом всех вторую неделю агитируете...

говорю, что его продали, значит продали ...

Наверное поэтому он на 2.5 фигуры поднялся? ...

А про фунт говорю потому как ситуацию там знаю. И главное не переживайте, когда вы наконец захотите его купить я продам))))) 

