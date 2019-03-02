FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 580

stranger:
Наверное поэтому он на 2.5 фигуры поднялся? ...

поднялся...

да опустился..., профиту писец?

седня и продавали и покупали, пила знатная...

 
Lesorub:

Да дятлы каждый день покупают и продают, вечером "профит" подсчитывают))))

Как раз момент для продажи луня, для опоздавших. 

 
Lesorub:

на да, дятлы...


А чего объемы затерли?
 
Lesorub:

Да, да))) И так каждый день))) Сказки венского леса)))

Интрадейная торговля приводит к Коляну, без вариантов. 

 
Alexey:
А чего объемы затерли?
вы че, следователь или с налоговой?
 
Lesorub:
вы че, следователь или с налоговой?
Выключай комп и иди закопай на огороде)))
 
Lesorub:

поверь на слово, это даже не блох на дохлой собаке,это микробов бод микроскопом собирать,

такими лотами по 3 пункта брать без стопов у меня и малой 6-и лет сможет.Просто будет такая свечка так ПУК и нет депо

 
senat999:

Поэтому и задолбался им говорить что торговля должна быть позиционной, место для покупки - место для продажи, и меньше дергаться.
 
senat999:

уберу, чтоб не смущало...


надеюсь, продали фунта до 5210?

 
Lesorub:
уберу, чтоб не смущало...
Наоборот, оставил бы в назидание потомкам)
