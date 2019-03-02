FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 580
Наверное поэтому он на 2.5 фигуры поднялся? ...
поднялся...
да опустился..., профиту писец?
седня и продавали и покупали, пила знатная...
седня и продавали и покупали, пила знатная...
Да дятлы каждый день покупают и продают, вечером "профит" подсчитывают))))
Как раз момент для продажи луня, для опоздавших.
на да, дятлы...
на да, дятлы...
Да, да))) И так каждый день))) Сказки венского леса)))
Интрадейная торговля приводит к Коляну, без вариантов.
А чего объемы затерли?
вы че, следователь или с налоговой?
поверь на слово, это даже не блох на дохлой собаке,это микробов бод микроскопом собирать,
такими лотами по 3 пункта брать без стопов у меня и малой 6-и лет сможет.Просто будет такая свечка так ПУК и нет депо
уберу, чтоб не смущало...
надеюсь, продали фунта до 5210?
уберу, чтоб не смущало...