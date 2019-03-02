FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 575

Новый комментарий
 
Ishim:
Бог подаст
Так у фунта нет целей, Учитель? 
 
Ishim:
ломбард закрыт вали отсюда!
Из собственного дома гонишь?))))
 

Немного юмора:

https://www.youtube.com/watch?v=cqdbfQSQLrU 

 
stranger:
В доле с кем?)
Вы думаете брокер зарабатывает на свопе :) Пример Альпари, доход 2014, года 107 миллиардов, думаете это им 100 армия трейдеров своп накликала, часть из которого возвращают, не говоря о штате сотрудников которым зарплату платить, рекламе и бонусах.
 
Ishim:
Вы лишены ответов за хамство и троллинг.
Помилуй 
 
Alexey:
Вы думаете брокер зарабатывает на свопе :) Пример Альпари, доход 2014, года 107 миллиардов, думаете это им 100 армия трейдеров своп накликала, часть из которого возвращают, не говоря о штате сотрудников которым зарплату платить, рекламе и бонусах.

Я оговорился, на спреде. Зарабатывают эти кухни как раз не на нем, я говорил о нормальном брокере. Но что они не могут точно - так это влиять на цену посредством покупок или продаж.

Поэтому брокер к ценообразованию никакого отношения, а тем более влияния, не имеет.

Я говорил о том сколько вчера было куплено контрактов  https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page576#comment_1355337, общую сумму прикинуть не сложно. У тех же альп их годового дохода даже на вчерашние большие покупки не хватит)))

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 576 - Категория: общее обсуждение
 
stranger:
Я оговорился, на спреде. Зарабатывают эти кухни как раз не на нем, я говорил о нормальном брокере. Но что они не могут точно - так это влиять на цену посредством покупок или продаж.
Гениально сказано! 
 
Сумма по вчерашним только крупным покупкам контрактов составила 3.028.458.580$ По фунту.
 
Bicus:

В большинстве своем ДЦ бабло на межбанк даже не выводят. Как же в таком случае двигать цену?

)))) 

У всех бокеров, на меж банке есть бабло, открывая счет у брокера, вы открываете лицевой счет и торгуете с брокером, брокер ориентируясь на ваши запросы торгует на меж банке. Если брокер не сможет перекупать ваши сделки, он их будет выводить на меж банк или может по желанию клиента, он может выводить сделки на меж банк, но для этого будут использоваться другие счета.
 
Alexey:
Вы думаете брокер зарабатывает на свопе :) Пример Альпари, доход 2014, года 107 миллиардов, думаете это им 100 армия трейдеров своп накликала, часть из которого возвращают, не говоря о штате сотрудников которым зарплату платить, рекламе и бонусах.

))))

Один купил - слил 100 баков. Второй продал - тоже слил 200 баков. На межбанк ничего при этом не выведено (сумма не та), все осталось в ДЦ в виде чистого дохода (300 баков, т.е.). Но на котировку это действие не оказывает ровным счетом никакого.

1...568569570571572573574575576577578579580581582...2119
Новый комментарий