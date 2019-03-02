FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 575
В доле с кем?)
Вы думаете брокер зарабатывает на свопе :) Пример Альпари, доход 2014, года 107 миллиардов, думаете это им 100 армия трейдеров своп накликала, часть из которого возвращают, не говоря о штате сотрудников которым зарплату платить, рекламе и бонусах.
Я оговорился, на спреде. Зарабатывают эти кухни как раз не на нем, я говорил о нормальном брокере. Но что они не могут точно - так это влиять на цену посредством покупок или продаж.
Поэтому брокер к ценообразованию никакого отношения, а тем более влияния, не имеет.
Я говорил о том сколько вчера было куплено контрактов https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page576#comment_1355337, общую сумму прикинуть не сложно. У тех же альп их годового дохода даже на вчерашние большие покупки не хватит)))
В большинстве своем ДЦ бабло на межбанк даже не выводят. Как же в таком случае двигать цену?
))))
))))
Один купил - слил 100 баков. Второй продал - тоже слил 200 баков. На межбанк ничего при этом не выведено (сумма не та), все осталось в ДЦ в виде чистого дохода (300 баков, т.е.). Но на котировку это действие не оказывает ровным счетом никакого.