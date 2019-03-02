FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 578
Имею виду ордер на пару. :)-
Как понять ордер на пару?
Это как ОН, и туды и сюды))))
Если ты купил евро и продал фунт, так просто купи еврофунт, чтобы меньше дергаться)
Верно купил евро, продал фунт, и хочу купить фунт немного ниже.
Распределение яйцо на корзину, не лучший метод по заработку.
Учитель, так что не так написано?
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page563#comment_1354151
На 56?
Не пойдёт фунт до 56 пока я не куплю!
А чем ты был занят на 1.50?)))