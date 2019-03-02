FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 578

Новый комментарий
 
Alexey:
Имею виду ордер на пару. :)-
Как понять ордер на пару?
 
Speculator_:
Как понять ордер на пару?

Это как ОН, и туды и сюды))))

Если ты купил евро и продал фунт, так просто купи еврофунт, чтобы меньше дергаться) 

 
Speculator_:
Как понять ордер на пару?
Ладно, не мне вас учить :)
 
stranger:

Это как ОН, и туды и сюды))))

Если ты купил евро и продал фунт, так просто купи еврофунт, чтобы меньше дергаться) 

Верно купил евро, продал фунт, и хочу купить фунт немного ниже.
 
Speculator_:
Верно купил евро, продал фунт, и хочу купить фунт немного ниже.
На 56? 
 
Alexey:
Распределение яйцо на корзину, не лучший метод по заработку.
 

Учитель, так что не так написано?

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page563#comment_1354151 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 563 - Категория: общее обсуждение
 
stranger:
На 56? 
Не пойдёт фунт до 56 пока я не куплю!
 
Speculator_:
Не пойдёт фунт до 56 пока я не куплю!
А чем ты был занят на 1.50?)))
 
stranger:
А чем ты был занят на 1.50?)))
Не торговал, в отпуске был.
1...571572573574575576577578579580581582583584585...2119
Новый комментарий