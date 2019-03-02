FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 573

Bicus:

Да? Маневр? Преимущество? Еще можно кучу умных слов придумать. Только вот чего в просадке то?

Говорю же - самообман это. 

Вся наша жизнь, это само обман, посадка рассасывается и депозит увеличивается, пусть будет такой само обман. Не желе в постоянном урезании убытка и как следствие депозита.
 
Ishim:
кому что нравится. (отложенный стоп)

Учитель, да как онисмеют Вас учить???!!! 

А отложенный Колян могете, Сенсей?

Спасибо) 

 
Ishim:

а зачем нам ваши выводы? (тем более они ошибочные)

 

доп. похоже передумала евра падать - выкупают. (вот и скажи заранее куда пойдёт ))))) 

Учитель, извините за вопрос, а сколько раз Вам надо сказать, чтобы до Вас дошло?)))
 
К тому же посадку нужно понимать, это тоже прием не простой, как из неё выйти и что сделать чтобы она рассосалась, сама по себе без потерь.
 
Alexey:
К тому же посадку нужно понимать, это тоже прием не простой, как из неё выйти и что сделать чтобы она рассосалась, сама по себе без потерь.

Нечего здесь понимать. И вы не понимаете. Иначе просадок просто не было бы. А они есть.

Вы хотите разрулить лок, т.е. в нужное время и место закрыть один ордер, а чуть позже опять таки в нужное время и место другой. Но чорт побери, если вы так виртуозно умеете определять это самое "нужное время и место" - то почему бы просто не войти одним ордером и не стричь бабло?

))) 

 
Просадка рассасывается вместе с депо, а думать надо было как в нее не попасть, а сейчас самый разумный поступок - зарубить убыток и забыть.

Учитель нам не раз показывал истощение)))))))))))))))))))) 

 
Я и выхожу, на тот самый ордер, не все так просто, нужно нарастить баланс, что бы выйти на тот самый ордер. Точнее выкупить нужную сумму пунктов.
 
Alexey:
Я и выхожу, на тот самый ордер, не все так просто, нужно нарастить баланс, что бы выйти на тот самый ордер. Точнее выкупить нужную сумму пунктов.

Это всё игра словами, ни о чем.

Так почему фунт не идет вниз если продаж больше?) 

 

Вчера на нем купили 83364 контракта стоимостью 30115$ за каждый с ценой исполнения 1.5473. Зачем?

И еще 12645 по цене 21736$ за каждый с ценой исполнения 1.5545.

И еще там тыщ 17 контрактов вообще по шаровой цене   14300$ с ценой исполнения 1.5626.

К чему бы все это?))) 

stranger:

Это всё игра словами, ни о чем.

Так почему фунт не идет вниз если продаж больше?) 

 

может по тому что их слишком много ? =)
 
stranger:

Просадка рассасывается вместе с депо, а думать надо было как в нее не попасть, а сейчас самый разумный поступок - зарубить убыток и забыть.

Учитель нам не раз показывал истощение)))))))))))))))))))) 

Учитель ваш не понимал принципа. Истощение идет из за расширения канала и недостаточной выкупной способности.
