FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 573
Да? Маневр? Преимущество? Еще можно кучу умных слов придумать. Только вот чего в просадке то?
Говорю же - самообман это.
кому что нравится. (отложенный стоп)
Учитель, да как онисмеют Вас учить???!!!
А отложенный Колян могете, Сенсей?
Спасибо)
а зачем нам ваши выводы? (тем более они ошибочные)
доп. похоже передумала евра падать - выкупают. (вот и скажи заранее куда пойдёт )))))
К тому же посадку нужно понимать, это тоже прием не простой, как из неё выйти и что сделать чтобы она рассосалась, сама по себе без потерь.
Нечего здесь понимать. И вы не понимаете. Иначе просадок просто не было бы. А они есть.
Вы хотите разрулить лок, т.е. в нужное время и место закрыть один ордер, а чуть позже опять таки в нужное время и место другой. Но чорт побери, если вы так виртуозно умеете определять это самое "нужное время и место" - то почему бы просто не войти одним ордером и не стричь бабло?
)))
К тому же посадку нужно понимать, это тоже прием не простой, как из неё выйти и что сделать чтобы она рассосалась, сама по себе без потерь.
Просадка рассасывается вместе с депо, а думать надо было как в нее не попасть, а сейчас самый разумный поступок - зарубить убыток и забыть.
Учитель нам не раз показывал истощение))))))))))))))))))))
Я и выхожу, на тот самый ордер, не все так просто, нужно нарастить баланс, что бы выйти на тот самый ордер. Точнее выкупить нужную сумму пунктов.
Так почему фунт не идет вниз если продаж больше?)
Вчера на нем купили 83364 контракта стоимостью 30115$ за каждый с ценой исполнения 1.5473. Зачем?
И еще 12645 по цене 21736$ за каждый с ценой исполнения 1.5545.
И еще там тыщ 17 контрактов вообще по шаровой цене 14300$ с ценой исполнения 1.5626.
К чему бы все это?)))
