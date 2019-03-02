FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 523

stranger:
На РБК сказали - евро можно продавать до 11.


Продам евро по объёмистей.   

 
Speculator_:


Продам евро по объёмистей.   

Золото откупил? )
 
stranger:
Думаешь развод?
 
21april:
Нет на золото денег не хватает.
 
chepikds:
Они мне что, авторитеты?))) Про евро вообще не думаю.
 
Speculator_:


Вот и стопик созрел 

 
никто не прикидывал сколько фунту в низ осталось?
 
Speculator_:

 

Это правильно, потому что щас вынесут)

А с фунтом что делать?)))

 
wild_hedgehog:
1.5180
 
wild_hedgehog:
Я так прикидываю что сейчас вечер пятницы и открывать новые сделки не стОит.
