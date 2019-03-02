FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 523
На РБК сказали - евро можно продавать до 11.
Продам евро по объёмистей.
На РБК сказали - евро можно продавать до 11.
Золото откупил? )
Думаешь развод?
Вот и стопик созрел
Это правильно, потому что щас вынесут)
А с фунтом что делать?)))
никто не прикидывал сколько фунту в низ осталось?
