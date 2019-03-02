FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 495

Новый комментарий
 
stranger:
Епт, посоветовал человеку к тебе обратиться и он сразу стал троллем. Все вокруг тролли?)))
ты тролль 
 
Ishim:
ты тролль 

Он хотел, чтоб ты его торговать научил, ну, мож не правильно выразился, так что, сразу тролль?)))

К тебе учеников толпа пришла, а ты их в дцэшную обучаловку  

 
stranger:
Он хотел, чтоб ты его торговать научил, ну, мож не правильно выразился, так что, сразу тролль?)))
ты тролль   (а кто этот придурок? твой клон или колдуна)
 
Ishim:
ты тролль   (а кто этот придурок? твой клон или колдуна)

Да серьезно, посмотри нашу ветку, он сюда пришел - научите, тебе что, тяжело?

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page491#comment_1343502 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 491 - Категория: общее обсуждение
 
stranger:

Да серьезно, посмотри нашу ветку, он сюда пришел - научите, тебе что, тяжело?

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page491#comment_1343502 

Хватит срать в моей ветке прогнозов! (от вас не было ни одного! сработавшего прогноза (0) и думаю не будет - патамушта вы тролли ла ла ла  )
 
Народ, просвещенные и просто люди с прямыми руками! Скажите криворукому, что думаете по GBPUSD упадет до 1.5154 или все таки рост 54-5-6. Я просто так то очкую, минус то растет. А совсем зеленый еще. От всяких анализов голова скоро взорвется=)
 
Ishim:
Хватит срать в моей ветке прогнозов! (от вас не было ни одного! сработавшего прогноза (0) и думаю не будет - патамушта вы тролли ла ла ла  )
[Удален]  
EN.KI:
Народ, просвещенные и просто люди с прямыми руками! Скажите криворукому, что думаете по GBPUSD упадет до 1.5154 или все таки рост 54-5-6. Я просто так то очкую, минус то растет. А совсем зеленый еще. От всяких анализов голова скоро взорвется=)
вот чтобы не взрывалась=) ТП и СЛ надо ставить. а так в теории есть вариант на 5120 сбегать вопрос с каких цеферок.
 
EN.KI:
Народ, просвещенные и просто люди с прямыми руками! Скажите криворукому, что думаете по GBPUSD упадет до 1.5154 или все таки рост 54-5-6. Я просто так то очкую, минус то растет. А совсем зеленый еще. От всяких анализов голова скоро взорвется=)

Для начала надо определиться, сколько ты готов потерять, если этот порог пройден, закрывай, сегодня может повезти, завтра все сольешь. Учись терять малое если что то пошло не по плану

и не открывай сразу других сделок, лучше день подождать, чтоб мозг успокоился и был адекватен в принятии решения. худшее сейчас - это продолжать открываться с увеличением лота в надежде на разворот 

 
Myth63:
вот чтобы не взрывалась=) ТП и СЛ надо ставить. а так в теории есть вариант на 5120 сбегать вопрос с каких цеферок.
Жадность=) все через это проходили. Интуиция говорит стой, а черти в голове все перепутали. 
1...488489490491492493494495496497498499500501502...2119
Новый комментарий