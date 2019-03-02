FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 494
Так вот, как я говорил, мы были очень тупые, не такие как нынишние отроки, у этих такое чувство, что и глазиков то нет), но все же. Сенсей рисовал нам свои черточки, объяснял теорию, которая до нас ни разу не доходила, до сих пор не дошла))), ОН ругался, обзывал нас клоунами и утконосами, когда мы задаваои вопросы и бладарили ЕГО, ОН думал что мы троллим и ругался еще больше)))
Видя что дела не будет, ОН открыл свой Первый Памм и слил его нам в назидание, потом второй, третий и т.д. И тогда мы поняли!!!!!! Не надо делать так как ОН...
в 16.30 по москве америка опять бузить будет, если кто забыл)
никто на вас не ругался не выдумывай, а паммы мои тебе то какое дело?. Учитель это ТЫ - там купи там продай всех учишь за всех переживаешь, а я не знаю куда что пойдёт. (да мне это и не надо)
Я все правильно о юности Учителя рассказал?)))
Смотри какое ОН тебе письмо написал, вода камень точит и человек тоже меняется, надо еще пару лет подождать и порадоваться наконец успехам)
Если доллар с еврой не загнутся к тому времени))
Тихо, тихо, отроки смотрят...
Тихо, тихо, отроки смотрят... веди себя подобающе своему положению ...
Смотри какое ОН тебе письмо написал, вода камень точит и человек тоже меняется, надо еще пару лет подождать и порадоваться наконец успехам)
да у вас тут секта )))))
Да ладно, шутим мы)))
на обзывалки - Учитель, ОН и тому подобное отвечать больше не буду! и не надо придурков ко мне в ветку прогнозов присылать!, банальные тролли - рецепт один - игнор.
Епт, посоветовал человеку к тебе обратиться и он сразу стал троллем. Все вокруг тролли?)))
падсталом