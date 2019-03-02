FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 491
начинать с обучения,наверное...я вот прошел обучение когда то, торговал на инвестора (2 года в прибыль) и теперь на свои...ниче не понимаю,рынок шпокает как хочет, просадка -30% ...
Не, не то, первым делом надо к Учителю...
Не обижайте Рену.
Нам нужны не только Учители, но и Сказочники.
))))
вот как раз после спора с ним я и начал терять, уверенное падение без коррекции ( и ведь казалось я его не обидел )
Это потому что нельзя перечить Великому ...
Да не истощится у НЕГО ничего. ..
stranger там продаж по фунту ни ни ? было бы не плохо перед новостями находиться в бу
))))
Кто ж его обижал, просто посоветовал вникнуть в суть вопроса, а потом рассуждать)
stranger там продаж по фунту ни ни ? было бы не плохо перед новостями находиться в бу
Без понятия, я ж им интрадей не торгую, да и ничем интрадейно, потому как это путь в никуда.
Могу только сказать, что сопротивление пока самое сильное на 5287.
Вы вот зря все над Сенсеем ржете, я у НЕГО дофига чего научился, если интересно могу рассказать)))
ну так все-же. дадите литературы какой? которую сами читали или кто поможет?
Милай мой, если я дам литературу которую читал, то тебе до пенсии хватит, торговать будет некогда)))
Иди к Учителю, он тебя научит, если захочет)
