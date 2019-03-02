FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 491

wild_hedgehog:
начинать с обучения,наверное...я вот прошел обучение когда то, торговал на инвестора (2 года в прибыль)  и теперь на свои...ниче не понимаю,рынок шпокает как хочет, просадка -30% ...
stranger:
Не обижайте Рену. 

Нам нужны не только Учители, но и Сказочники.

)))) 

 
 stranger там продаж по фунту ни ни ? было бы не плохо перед новостями находиться в бу
 
wild_hedgehog:
Это потому что нельзя перечить Великому ... 

Да не истощится у НЕГО ничего. .. 

 
wild_hedgehog:
 stranger там продаж по фунту ни ни ? было бы не плохо перед новостями находиться в бу
Б.у. перед новостями тоже может не помочь.
 
Bicus:

Кто ж его обижал, просто посоветовал вникнуть в суть вопроса, а потом рассуждать)

wild_hedgehog:
 stranger там продаж по фунту ни ни ? было бы не плохо перед новостями находиться в бу

Без понятия, я ж им интрадей не торгую, да и ничем интрадейно, потому как это путь в никуда. 

Могу только сказать, что сопротивление пока самое сильное на 5287. 

 

Вы вот зря все над Сенсеем ржете, я у НЕГО дофига чего научился, если интересно могу рассказать)))

 
stranger:

ну так все-же. дадите литературы какой? которую сами читали или кто поможет? 
 
andrey220489:
Милай мой, если я дам литературу которую читал, то тебе до пенсии хватит, торговать будет некогда)))

Иди к Учителю, он тебя научит, если захочет)

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-16 

