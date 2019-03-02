FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 497

Myth63:
Илюха, я же вчера показал скрин.. Подарок сделал тем кто послушал.=) а вот теперь можно и сольнуть с коротким стопом=) у меня 5306 сел с таргетом 5260 +- там посмотрим. лонги не крою....

для того и кажу себе Малевича...

 
Ishim:
это добрый совет! если он выключит флудо-ветку, терминал - пользы будет больше, чем деньги в фунт кидать.
так написать же можно типа "не слушай никого" или т.п. , он уже кинул деньги в фунт
 
wild_hedgehog:
так написать же можно типа "не слушай никого" или т.п. , он уже кинул деньги в фунт
ну пусть держит до 1.56 ))))
 
да стоп рисуется под 353 ,не? это если повезет, а если бородатый прав  - 375

 
Вы, наверное, евро продали? 
что то какието у тя циферки не людские...
 
Ishim:
Чего кидаешься на всех?)))
Myth63:
Илюха, я же вчера показал скрин.. Подарок сделал тем кто послушал.=) а вот теперь можно и сольнуть с коротким стопом=) у меня 5306 сел с таргетом 5260 +- там посмотрим. лонги не крою....
место не хороше..... четвертинку закрыл с 4960
 
stranger:
Вы, наверное, евро продали? 
 
Myth63:
что то какието у тя циферки не людские...
ну мои ток 353 и то надеюсь от страху . а остальное не я
