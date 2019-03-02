FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 497
Илюха, я же вчера показал скрин.. Подарок сделал тем кто послушал.=) а вот теперь можно и сольнуть с коротким стопом=) у меня 5306 сел с таргетом 5260 +- там посмотрим. лонги не крою....
для того и кажу себе Малевича...
это добрый совет! если он выключит флудо-ветку, терминал - пользы будет больше, чем деньги в фунт кидать.
так написать же можно типа "не слушай никого" или т.п. , он уже кинул деньги в фунт
да стоп рисуется под 353 ,не? это если повезет, а если бородатый прав - 375
Вы, наверное, евро продали?
что то какието у тя циферки не людские...