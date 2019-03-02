FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 498

[Удален]  
wild_hedgehog:
ну мои ток 353 и то надеюсь от страху . а остальное не я
что за 353 ??? =)
 

Классика:

 

 
Myth63:
что за 353 ??? =)

подумаешь 1.5 впереди поставить збыл))

вчера на  480стр. рисовали цены по фунту

[Удален]  
wild_hedgehog:
подумаешь 1.5 впереди поставить збыл))
всего то=)
[Удален]  
chepikds:

Классика:

 

классика, это 1312 вход =)
 
Myth63:
всего то=)
ну я в бу перевел на 1.5303, думаю что выбьет. но лосей себе позволить уже не могу
 
Myth63:
классика, это 1312 вход =)
в продажу)))
 
Myth63:
Илюха, я же вчера показал скрин.. Подарок сделал тем кто послушал.=) а вот теперь можно и сольнуть с коротким стопом=) у меня 5306 сел с таргетом 5260 +- там посмотрим. лонги не крою....

Да было дело, но поздно я заметил. Сам виноват, отыграемся все норм=) 

 

Ishim:
иди отсюда

Ну зачем так, береги нервы сердечные) понимаю что такие как я, уже начали бесить. Сам же таким был наверно=) Черт меня попутал с этим фунтом связаться. На евро всегда смотрел, а тут........ 

 
а чего так легко 1.5287 проткнули? Даже не заметили...
 
А неплохо было бы и к 54 выскочить ... в смысле сегодня...
