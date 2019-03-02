FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 498
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну мои ток 353 и то надеюсь от страху . а остальное не я
Классика:
что за 353 ??? =)
подумаешь 1.5 впереди поставить збыл))
вчера на 480стр. рисовали цены по фунту
подумаешь 1.5 впереди поставить збыл))
Классика:
всего то=)
классика, это 1312 вход =)
Илюха, я же вчера показал скрин.. Подарок сделал тем кто послушал.=) а вот теперь можно и сольнуть с коротким стопом=) у меня 5306 сел с таргетом 5260 +- там посмотрим. лонги не крою....
Да было дело, но поздно я заметил. Сам виноват, отыграемся все норм=)
иди отсюда
Ну зачем так, береги нервы сердечные) понимаю что такие как я, уже начали бесить. Сам же таким был наверно=) Черт меня попутал с этим фунтом связаться. На евро всегда смотрел, а тут........