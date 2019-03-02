FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 492
Вы вот зря все над Сенсеем ржете, я у НЕГО дофига чего научился, если интересно могу рассказать)))
Расскажите, свой самый интересный опыт. Довольно любопытно
Это было очень давно, на 4-ке. Мы толпой вышли из лесу, молодые и дурные и узрели ЕГО
Мы были молоды и тупы до безобразия((( Но ОН открыл нам истину и указал путь
Длинная это история,потом дорасскажу, надо идти, а мож кто поможет, кто помнит те времена)
Все ясно с вами
О, коты это вообще отдельная тема. ))
надо реализовать такой индикатор, прикольно... будет сто пудов спросом пользоваться...
ну что, 4931-4894 так внизу в фунтодолгах и висят...
16.00 по моему времени судный час фунта