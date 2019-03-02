FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 489
Еврик ты когда в низ пойдешь, я там такие условия приготовил. Позу в убытке не хочу оставлять.
Еще можешь йену купить и ждать когда она вверх пойдет, шансы такие же)))))
Или фунт продай, чтобы мучиться поменьше))))
Тол64-выкинь свой продукт в топку, сигнал по СМЕ должен быть 100%-ый, картинка вообще не та.
вот он:
Выкинь лучше себя в топку. Но сначала покажи картинку со 100%-ым сигналом. ))
Не смущай не окрепшие умы сих отроков)))
Интересно кто это коллы на 56-58 задарма набирает?)))
И кто это пут на 72 за 1980 пп продал?)))0
Выкинь лучше себя в топку. Но сначала покажи картинку со 100%-ым сигналом. ))
не, не выкидывай, отдай депо Куклу)
картинка такая - здесь такой нет - намёк на 70% успеха, т.к. есть что отбросить сразу.
У тебя как всегда. Ни о чём. )))
дак иди поразбирайся - чо за таблица там вообще, т.е что она показывает?
вот у тебя селл - это продажа или право на продажу? будет цена там где тебе выгодно - получишь право, нет - не получишь....
и причем тут уровни? что за цены там получаются после расчета? не надо ставить никаких целей - это бред полнейший.
Рена, здесь опционами никто не торгует))))
А это для меня откровение даже применимо к опционам)))
Рена, вникни в суть, почему, зачем, а то одни вопросы и какие то безумные выводы непонятно из чего, скорее из предположений о чем то)
Табличка, если тебе интересно, говорит о том, что поддержки у нас в диапазоне 50-51, а сопротивление на 5650-57.