FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 489

Новый комментарий
 
Еврик ты когда в низ пойдешь, я там такие условия приготовил. Позу в убытке не хочу оставлять.
 
Alexey:
Еврик ты когда в низ пойдешь, я там такие условия приготовил. Позу в убытке не хочу оставлять.

Еще можешь йену купить и ждать когда она вверх пойдет, шансы такие же)))))

Или фунт продай, чтобы мучиться поменьше)))) 

 
_new-rena:

Тол64-выкинь свой продукт в топку, сигнал по СМЕ должен быть 100%-ый, картинка вообще не та.

Выкинь лучше себя в топку. Но сначала покажи картинку со 100%-ым сигналом. )) 
 

вот он:


 
tol64:
Выкинь лучше себя в топку. Но сначала покажи картинку со 100%-ым сигналом. )) 

Не смущай не окрепшие умы сих отроков)))

 

Интересно кто это коллы на 56-58 задарма набирает?))) 

И кто это пут на 72 за 1980 пп продал?)))0

 

 
stranger:

Еще можешь йену купить и ждать когда она вверх пойдет, шансы такие же)))))

Или фунт продай, чтобы мучиться поменьше)))) 

Да нет, шансы есть еврик еще 15 летний минимум не пробил, а это значит, что он все равно вниз потянется.
[Удален]  
tol64:
Выкинь лучше себя в топку. Но сначала покажи картинку со 100%-ым сигналом. )) 

не, не выкидывай, отдай депо Куклу)

картинка такая - здесь такой нет - намёк на 70% успеха, т.к. есть что отбросить сразу.

 
_new-rena:

не, не выкидывай, отдай депо Куклу)

картинка такая - здесь такой нет - намёк на 70% успеха, т.к. есть что отбросить сразу.

У тебя, как всегда. Ни о чём. )))
[Удален]  
tol64:
У тебя как всегда. Ни о чём. )))

дак иди поразбирайся - чо за таблица там вообще, т.е что она показывает?

вот у тебя селл - это продажа или право на продажу? будет цена там где тебе выгодно - получишь право, нет - не получишь....

и причем тут уровни? что за цены там получаются после расчета? не надо ставить никаких целей - это бред полнейший.

 
_new-rena:

дак иди поразбирайся - чо за таблица там вообще, т.е что она показывает?

вот у тебя селл - это продажа или право на продажу? будет цена там где тебе выгодно - получишь право, нет - не получишь....

и причем тут уровни? что за цены там получаются после расчета? не надо ставить никаких целей - это бред полнейший.

Рена, здесь опционами никто не торгует))))

А это для меня откровение даже применимо к опционам)))

Рена, вникни в суть, почему, зачем, а то одни вопросы и какие то безумные выводы непонятно из чего, скорее из предположений о чем то) 

Табличка, если тебе интересно, говорит о том, что поддержки у нас в диапазоне 50-51, а сопротивление на 5650-57. 

1...482483484485486487488489490491492493494495496...2119
Новый комментарий