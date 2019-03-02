FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 499

wild_hedgehog:
ну я в бу перевел на 1.5303, думаю что выбьет. но лосей себе позволить уже не могу
бу - верный способ резать прибыль.
 
Bicus:
а чего так легко 1.5287 проткнули? Даже не заметили...
А потому что при тренде вверх сопротивления хлопают, особо на них не обращая внимания.
 
stranger:
А потому что при тренде вверх сопротивления хлопают, особо на них не обращая внимания.
Ну могли бы это сделать как-то более интеллигентно. Хотя бы оскочило пунктов на 50 для приличия. )))
Bicus:
а чего так легко 1.5287 проткнули? Даже не заметили...
а там что то было ???
 
Bicus:
бу - верный способ резать прибыль.

1.5259тп, при том что я не понимаю куда пара мылиться - бу даже в ноль уже норм

ну так и вышло

 
wild_hedgehog:

1.5259тп, при том что я не понимаю куда пара мылиться - бу даже в ноль уже норм

ну так и вышло

Вот. Высадили. А теперь - вниз!
 
Ребят, дайте 100%-ный сигнал, срочно деньги нужны.)))
chepikds:
Ребят, дайте 100%-ный сигнал, срочно деньги нужны.)))
снимай=)
 
Myth63:
а там что то было ???
Сопротивление там было. Если я скажу, что евро идет чуть повыше 1.19 меня поймут, как дуаешь? 
 
chepikds:
Ребят, дайте 100%-ный сигнал, срочно деньги нужны.)))
главное что самому смешно)
