FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 501
лунь, цель пипсаря: 1,2390...
1.19 хотя бы
А то пипсари дохлые какие то, в принципе они долго и не живут.
Глянул на график, так он же на 2450, 60 пип, с такими целями прямая дорога к Коляну.
Цель пипсаря по нему 1.1860.
500п - цель пипсаря! нехило! Он тебя чем-то угостил?!;)
Угу, глянул. А если скажу на 29, поймут?
У НЕГО что грибы, что трава
Он сегодня борзый, 2% поднял, крылья расправил)))
Сходил по его ссылке, куда он отроков на учебу отправлял))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00
http://www.alpari.ru/ru/school/courses/basic_course_pt_1_moscow/
голову всем лечишь?
моск
Вы тут графики рисуете, картинки с индикаторами.
ВОТ КАК НАДО !!!!