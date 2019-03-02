FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 501

Новый комментарий
 
chepikds:
лунь, цель пипсаря: 1,2390...

1.19 хотя бы

А то пипсари дохлые какие то, в принципе они долго и не живут. 

Глянул на график, так он же на 2450, 60 пип, с такими целями прямая дорога к Коляну. 

Цель пипсаря по нему 1.1860. 

 
stranger:

1.19 хотя бы

А то пипсари дохлые какие то, в принципе они долго и не живут. 

Глянул на график, так он же на 2450, 60 пип, с такими целями прямая дорога к Коляну. 

Цель пипсаря по нему 1.1860. 

500п - цель пипсаря! нехило! Он тебя чем-то угостил?!;)
 
chepikds:
500п - цель пипсаря! нехило! Он тебя чем-то угостил?!;)
У НЕГО что грибы, что трава 
 
stranger:
Угу, глянул. А если скажу на 29, поймут? 
если 1.17 пробьют то вверх прогуляются трендом Д1
 
stranger:
У НЕГО что грибы, что трава 
голову всем лечишь?
 
stranger:

Он сегодня борзый, 2% поднял, крылья расправил)))

Сходил по его ссылке, куда он отроков на учебу отправлял))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00

http://www.alpari.ru/ru/school/courses/basic_course_pt_1_moscow/ 

да нет там ничего там же где и вчера - топчется
 
Ishim:
голову всем лечишь?
моск 
 
stranger:
моск 
во во его у вас через край))))))
[Удален]  

Вы тут графики рисуете, картинки с индикаторами.

ВОТ КАК НАДО !!!!

 

 
бакс канадец никто не смотрел на бай пунктов через 40 ?
1...494495496497498499500501502503504505506507508...2119
Новый комментарий