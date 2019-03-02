FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 496

Olegts:

Для начала надо определиться, сколько ты готов потерять, если этот порог пройден, закрывай, сегодня может повезти, завтра все сольешь. Учись терять малое если что то пошло не по плану

и не открывай сразу других сделок, лучше день подождать, чтоб мозг успокоился и был адекватен в принятии решения. худшее сейчас - это продолжать открываться с увеличением лота в надежде на разворот 

Не, ты видел, к нему отроки с просьбой пришли, обозвал троллями и послал))))) Вот скажи что так не было 5(или шесть) лет назад))))))
 
Вечерело, тихонько падал снег... а шпоканье трендунов продолжалось...
 
EN.KI:
Народ, просвещенные и просто люди с прямыми руками! Скажите криворукому, что думаете по GBPUSD упадет до 1.5154 или все таки рост 54-5-6. Я просто так то очкую, минус то растет. А совсем зеленый еще. От всяких анализов голова скоро взорвется=)
иди отсюда
 
Ishim:
иди отсюда
stranger:
Вечерело, тихонько падал снег... а шпоканье трендунов продолжалось...
А машки смотрели с задратыми вверх носам.... и чувствовали прилив негатива от трендунов...
 
Ishim:
иди отсюда
вот это хамло...человек нормально спросил, че ты агришься?
 

да..., закрыл свои тухлые селлы...

так красивее, нет ничто...


 
wild_hedgehog:
вот это хамло...человек нормально спросил, че ты агришься?
это добрый совет! если он выключит флудо-ветку, терминал - пользы будет больше, чем деньги в фунт кидать.
Lesorub:

да..., закрыл свои тухлые селлы...

так красивее, нет ничто...


Илюха, я же вчера показал скрин.. Подарок сделал тем кто послушал.=) а вот теперь можно и сольнуть с коротким стопом=) у меня 5306 сел с таргетом 5260 +- там посмотрим. лонги не крою....
 
Наблюдаем за 1.5316?
