FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 496
Для начала надо определиться, сколько ты готов потерять, если этот порог пройден, закрывай, сегодня может повезти, завтра все сольешь. Учись терять малое если что то пошло не по плану
и не открывай сразу других сделок, лучше день подождать, чтоб мозг успокоился и был адекватен в принятии решения. худшее сейчас - это продолжать открываться с увеличением лота в надежде на разворот
Народ, просвещенные и просто люди с прямыми руками! Скажите криворукому, что думаете по GBPUSD упадет до 1.5154 или все таки рост 54-5-6. Я просто так то очкую, минус то растет. А совсем зеленый еще. От всяких анализов голова скоро взорвется=)
иди отсюда
Вечерело, тихонько падал снег... а шпоканье трендунов продолжалось...
иди отсюда
да..., закрыл свои тухлые селлы...
так красивее, нет ничто...
вот это хамло...человек нормально спросил, че ты агришься?
