FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 500

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Сопротивление там было. Если я скажу, что евро идет чуть повыше 1.19 меня поймут, как дуаешь? 
ну хз, у меня в профиле глянь евру=)
 
Myth63:
снимай=)
После сигнала, если что останется....
[Удален]  
chepikds:
После сигнала, если что останется....
снимай остатки=)
 
Myth63:
ну хз, у меня в профиле глянь евру=)
Угу, глянул. А если скажу на 29, поймут? 
 
stranger:
Угу, глянул. А если скажу на 29, поймут? 
если не скажешь что время в дороге займет пару дней...
[Удален]  
stranger:
Угу, глянул. А если скажу на 29, поймут? 
в марте будем смотреть.........
 
Myth63:
в марте будем смотреть.........
А Учитель ругаться не будет? 
[Удален]  
stranger:
А Учитель ругаться не будет? 
он всегда ругается=)
 
Myth63:
он всегда ругается=)

Он сегодня борзый, 2% поднял, крылья расправил)))

Сходил по его ссылке, куда он отроков на учебу отправлял))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00

http://www.alpari.ru/ru/school/courses/basic_course_pt_1_moscow/ 

 
лунь, цель пипсаря: 1,2390...
1...493494495496497498499500501502503504505506507...2119
Новый комментарий