FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 179
показыл бы как считать
не пойму - объемы у тебя меняются каждые 15 минут и это СМЕ?
а я вот так, вроде бы проще написано
http://ruforum.mt5.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme
"Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами..."
это уже слишком, сверх всех ожиданий... :-)))
"Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами..."
это уже слишком, сверх всех ожиданий... :-)))
Следовательно, покупатель - это первообразная от цены + С, где С - любое число )))
once again - bull
Следовательно, покупатель - это первообразная от цены + С, где С - любое число )))
жесть... к примеру я покупатель .... )))
лучше мыслить так - он купил столько то и продвинул цену на столько то (при хорошем объеме ("x" условных единиц), естественно)
и получается, что не совсем то и любое число...
мож надо кому для рельсов?
рисуете трендовую, обзываете ее "F", кидаете индюк
миф еще процент выкружил
пока мы здесь ********** ********