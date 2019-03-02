FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 179

pako:
показыл бы как считать
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page36
 
_new-rena:
не пойму - объемы у тебя меняются каждые 15 минут и это СМЕ?
Это история с дневных отчётов.
а я вот так, вроде бы проще написано

http://ruforum.mt5.com/threads/1158-metodika-analiza-tekushchey-rinochnoy-situatsii-na-osnove-otchetov-sme

Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ
  • 2010.06.12
  • mameshev
  • www.forexdengi.com
Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену. Цена является производным...
 

"Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами..."

это уже слишком, сверх всех ожиданий... :-))) 

 
Следовательно, покупатель - это первообразная от цены + С, где С - любое число )))
 
artikul:
Следовательно, покупатель - это первообразная от цены + С, где С - любое число )))
   ну, как бы не любое... где, как дадут.... могут и 2000 пунктов легко... :-)))
 

once again  - bull

 

artikul:
Следовательно, покупатель - это первообразная от цены + С, где С - любое число )))

жесть... к примеру я покупатель .... )))

лучше мыслить так - он купил столько то и продвинул цену на столько то (при хорошем объеме ("x" условных единиц), естественно)

и получается, что не совсем то и любое число...

мож надо кому для рельсов?

рисуете трендовую, обзываете ее "F", кидаете индюк 

Файлы:
IN_Fibo.ex4  14 kb
IN_Fibo.ex5  13 kb
миф еще процент выкружил

пока мы здесь **********  ******** 

