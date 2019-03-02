FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 325
EURCAD: 425 п.
Если найдешь того кто не ошибается.. свисти... вместе со Старым пойдем и запишимся... в группу учеников )))
Не, уже вообще ахр...ли, приходят, задают тупые вопросы, которые уже тупо начинаешь игнорить и не обращать внимания, потом начинаются претензии - оно не туда пошло. А кто ж тебе что куда показывал?)))
правильно. на форе котировка же не наша. совсем уже...
лепота...
Ну, я могу какую то мыслю высказать, открыл сделку, не пошло, закрыл и забыл нах. А тут - а что ж оно не туда)))))))))))))))))))))
А по серебру и фунту сколько?)
серебро вы хотели душить...
фунт два бая висят
Года 4 чтоль назад ... помню чувак тебя все нахваливал... а потом куями стал покрывать... оказалось на все депо вошел.. ну слил естественно... долго матерился )))
Веселый был вечерок... неплохо поугали )))