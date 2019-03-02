FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 328
Сигнал когда обнародуешь??
Никогда.
Знаешь как Хаттабыч говорил: "Поначалу хотел прилететь на огнедышащем змее и изрыгнуть пламя на этих воинов, а потом подумал - на ...я эти понты")
Все готовятся к продажам евры по более выгодной цене? )))
Хочешь зрителей слить?)))
Где ОН????
В пещере смотрел - нету(
Без Учителя жизнь теряет смысл ....
Всем привет, я здесь новенький. Новенький на форуме, но не на форексе))
Моё видение на EUR/USD, паритета не избежать. Первая цель 1.08.
Давайте знакомиться ))) У нас острая нехватка аналитиков ))) Был один, да и тот в пещере в горах отсиживается )))
А можно красивую картинку, страх как люблю)