Сигнал когда обнародуешь??

Так Учитель будет, нет?)))
stranger:

Никогда. 

Знаешь как Хаттабыч говорил: "Поначалу хотел прилететь на огнедышащем змее и изрыгнуть пламя на этих воинов, а потом подумал - на ...я эти понты") 

 
Все готовятся к продажам евры по более выгодной цене? )))
 
Хочешь зрителей слить?)))

Где ОН???? 

В пещере смотрел - нету( 

Без Учителя жизнь теряет смысл .... 

 
keepertrad:
Всем привет, я здесь новенький. Новенький на форуме, но не на форексе))
Моё видение на EUR/USD, паритета не избежать. Первая цель 1.08.
Давайте знакомиться ))) У нас острая нехватка аналитиков ))) Был один, да и тот в пещере в горах отсиживается )))
 
stranger:

Может зарплату получил? )))
 
Нет ЕГО там, костер давно потух, трава повяла, холод и пустота ... 
 
А можно красивую картинку, страх как люблю)
 
Я поражаюсь ))) У всех по три грааля под подушкой ))) Хоть бы кто чего нарисовал )))
