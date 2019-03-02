FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 318

Новый комментарий
[Удален]  
stranger:
Только что смотрел - 1.1145 ближайшая.

согласен. чо та я на целых 100 пуков ошибся (шкалу ещё пока не доделал). Всё! Спать пора...

а кто рынок разворачивает - про что ты?

 

Даже Учитель не может поддержать экономику еврейского союза, куды уж нам(

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

 
Как смайлы вставляете ?
 
server:
Как смайлы вставляете ?
Как картинки. Можно CTRL+C-CTRL+V
 
Vizard_:
Но сегодняшний мин скорее всего будет обновлен... по времени хз... понаблюдаем...
исполнилось...
 
stranger:
Фунт. Парит наш орел ...
По фунту всё-таки парить будем?
 
stranger:

Даже Учитель не может поддержать экономику еврейского союза, куды уж нам(

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

Сенсей жгет не по детски ))) Смотрю тоже мин обновил ))) Неплохо коррелирует с ценой )))

 
gek:
По фунту всё-таки парить будем?
Я будущего не вижу, только ОН...
 
Пора начинать готовиться к продажам по евро )))
 
artikul:
Пора начинать готовиться к продажам по евро )))
 до 20 00 сегодня со вчера - отката нема ))) машинке выговор )))
1...311312313314315316317318319320321322323324325...2119
Новый комментарий