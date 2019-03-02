FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 318
Только что смотрел - 1.1145 ближайшая.
согласен. чо та я на целых 100 пуков ошибся (шкалу ещё пока не доделал). Всё! Спать пора...
а кто рынок разворачивает - про что ты?
Даже Учитель не может поддержать экономику еврейского союза, куды уж нам(
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Как смайлы вставляете ?
Но сегодняшний мин скорее всего будет обновлен... по времени хз... понаблюдаем...
Фунт. Парит наш орел ...
Сенсей жгет не по детски ))) Смотрю тоже мин обновил ))) Неплохо коррелирует с ценой )))
По фунту всё-таки парить будем?
Пора начинать готовиться к продажам по евро )))