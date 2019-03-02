FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 326
GBPAUD ща будут ножички...
Доброго дня!
фунт и евро в моём видении:
долгосрок:
,
среднесрок:
за тобой не угонишься )))
вот на этой паре ща классическая работа КУКЛА
есть продажа и есть загон цены в противоход
хороший сетап, а в основе елы - палы
800 п. там точняком сформировали
про Луну промолчу, как раз 2 дня от события...
пните кабеля собаку...
пятница... вечереет...
своим пацанам можно и про луну... и че хошь )))
но на евру она влияет ))) не ходит евра по синусу )))
знаю что почти ходит но не скажу )))
Золотишко, уровни и примерный план:
Года 4 чтоль назад ... помню чувак тебя все нахваливал... а потом куями стал покрывать... оказалось на все депо вошел.. ну слил естественно... долго матерился )))
Веселый был вечерок... неплохо поугали )))
Да вообще - хочешь торговать так сядь и подумай как ежики е...я, а не сразу на форум - дайте мне грааль)))
Учитель дал бы, добрейшей души человек, но нет ЕГО(
Илья, что значит "хотел солить серебро"?
Я и хочу, но не от балды, а именно там где я хочу.
А хочу от 18.50-80, и то, если его будут солить, а не потому что там палки нарисовались)))
у меня продажа по золоту
потому по серебру не работал
Серебро: