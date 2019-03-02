FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 326

Lesorub:
GBPAUD ща будут ножички...
за тобой не угонишься )))
 

Доброго дня!

фунт и евро в моём видении:

долгосрок: 

 ,

среднесрок: 

 

 
вот на этой паре ща классическая работа  КУКЛА

есть продажа и есть загон цены в противоход

хороший сетап, а в основе елы - палы

800 п. там точняком сформировали


про Луну промолчу, как раз 2 дня от события...


пните кабеля собаку...

 
пятница... вечереет...

своим пацанам можно и про луну... и че хошь )))

но на евру она влияет ))) не ходит евра по синусу )))

знаю что почти ходит но не скажу )))

 

Золотишко, уровни и примерный план:


 
Года 4 чтоль назад ... помню чувак тебя все нахваливал... а потом куями стал покрывать... оказалось на все депо вошел.. ну слил естественно...  долго матерился )))

Веселый был вечерок... неплохо поугали  )))

Да вообще - хочешь торговать так сядь и подумай как ежики е...я, а не сразу на форум - дайте мне грааль)))

Учитель дал бы, добрейшей души человек, но нет ЕГО( 

 

Илья, что значит "хотел солить серебро"? 

Я и хочу, но не от балды, а именно там где я хочу.

А хочу от 18.50-80, и то, если его будут солить, а не потому что там палки нарисовались))) 

 
у меня продажа по золоту

потому по серебру не работал

 

Серебро:

 

