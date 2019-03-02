FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 320

Новый комментарий
 

ТР 1.1089 по Евре по дневным палкам...

1.1294 откат на часе

 
Lesorub:
ТР 1.1089 по Евре по дневным палкам...
Так надо покупать)))
 
artikul:
Скромность и воздержание от покупок - это ли не первая добродетель на рынке? )))

главная добродетель - слушать нашего наставника... друга и величайшего из великих... Сенсея....

сижу и плачу )))

 
stranger:
Так надо покупать)))

опять на блуд совращаете?

один ужо обиделся...

 
Vizard_:

главная добродетель - слушать нашего наставника... друга и величайшего из великих... Сенсея....

сижу и плачу )))

Я рыдаю, ОН не хочет общаться с нами, не делится мудростью (((
 
Lesorub:

ТР 1.1089 по Евре по дневным палкам...

1.1294 откат на часе

Рельсы... рельсы...
Шпалы... шпалы...
Шол Илюха подусталый....
Шол тапорик он точить...
Шоб "бабулек" нарубить )))
 
stranger:
недержание?)))) У Учителя ручки не держатся ...
Свистят они как пули у виска позиции, позиции, позиции ... )))
 
Lesorub:

опять на блуд совращаете?

один ужо обиделся...

Так фунта ж купил, можно и евру)))))
 
stranger:
Я рыдаю, ОН не хочет общаться с нами, не делится мудростью (((

еще не вечером... вечером должен зайти...

сам взволнован ))) в ожидании ))) в трепетном ожидании )))

[Удален]  
artikul:
Скромность и воздержание от покупок - это ли не первая добродетель на рынке? )))

воздержание и добродетель на рынке? хех...

тогда уж лучше без него.

лично я тока что предпоследнюю прогу в офф-топку выкинул. в последней проге остались тока три команды: купить, продать и закрыть и ВСЁ !!!!! (я безумно счастлив) ))))

1...313314315316317318319320321322323324325326327...2119
Новый комментарий