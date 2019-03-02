FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 327
у меня продажа по золоту
потому по серебру не работал
Солнцеподобный:
Моё видение на EUR/USD, паритета не избежать. Первая цель 1.08.
Байкнул еще раз фунт.
Илья, а теперь посмотри на евроауд.
посмотрел, ничего нового не увидел
ТР 1.38283 от последних палок дневка
ТР 1.37332 от предыдущих дневка
все в долгах и заберут, может через верх (1.4627) ...
И серебро для самых ленивых
за тобой не угонишься )))
на этих кривулях не один ленивый сольет...
Безголовый обязательно.
Безголовый обязательно.
А на палках все.
а так купил:
что так, что так...
95% не избежать...
седня к вечеру