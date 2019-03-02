FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 327

Новый комментарий
 
Lesorub:

у меня продажа по золоту

потому по серебру не работал

Ну и что твоя продажа по золоту? Оно выше 1300 запрыгнет, на 1315-20 и спрашивается в задаче - на уя его продавать сейчас?
 

Солнцеподобный:

 

 
Всем привет, я здесь новенький. Новенький на форуме, но не на форексе))
Моё видение на EUR/USD, паритета не избежать. Первая цель 1.08.
 

Байкнул еще раз фунт.

Илья, а теперь посмотри на евроауд. 

И серебро для самых ленивых

 

 
stranger:

Байкнул еще раз фунт.

Илья, а теперь посмотри на евроауд. 

посмотрел, ничего нового не увидел

ТР  1.38283 от последних палок дневка

ТР 1.37332 от предыдущих дневка

все в долгах и заберут, может через верх (1.4627) ...

 
stranger:

И серебро для самых ленивых

 

на этих кривулях не один ленивый сольет...
 
Vizard_:
за тобой не угонишься )))
зацепили вход?
 
Lesorub:
на этих кривулях не один ленивый сольет...

Безголовый обязательно.

А на палках все. 

 
stranger:

Безголовый обязательно.

А на палках все. 

что так, что так...

95% не избежать...

седня к вечеру

а так купил:


 
Lesorub:

что так, что так...

95% не избежать...

седня к вечеру


Я о том, что это все бестолковое метание по полю, типа как у Учителя, вместо того, чтобы взять одну-две нормальные сделки, собирать весь хлам какой под руку попадется.
1...320321322323324325326327328329330331332333334...2119
Новый комментарий