stranger:
http://upyachka.ru/12/

))) напомнило как я ему смайлы с поклонами по пол страници отправлял...

Ему нравилось... Тогда ОН был счастлив.... И разрешал называть себя Учителем...

чуть смущаясь... )))

 
Vizard_:

Все просто ))) Многие его покинули... разочировавшись.. а на самом деле просто его не поняв...

Не поняв истинного Его Величия... Величия Его мысли и пр...

И лишь мы... как самые преданные адепты... храним ЕМУ верность )))

Да, мы пытаемся понять ЕГО, хотя я так и не понял ЕГО мудрости, больно шибко ЕГО плющит после грибочков....(
[Удален]  
stranger:

Теперь возьмемся за старого Мифа)))

Вот изменнения по кол-ву контрактов на страйках с начала контракта, с 9-го числа

 

Так на чем мы вверх то пойдем по тому фунту?

Денежку надо какую то кинуть, вот тогда к ней и пойдем, нет денюшки - нет движения) 

Здесь если ее кидают, то видно:

 

 

так ты в мой профиль глянь я там картинку прикрепил ту что показывал, когда нужно будет, денюшка появится ты не переживай=)
 
Так я туда и не смотрю, привык что он у тебя пустой)))

 

А денежка появится тогда и будем серьезно тариться) 

 
stranger:
Илья, по фунту есть шанс к 5120 прогуляться.

Неужели?

Теперь Вы че нить кинули?

[Удален]  
stranger:

Так я туда и не смотрю, привык что он у тебя пустой)))

 

как говорится,ещё не вечер, ещё не вечер =)  как появится так начну переворачиватся=) я же тоже особо не парюсь.

 
Lesorub:

Я что то кидаю когда что то вижу, а не от балды)
 
от балды...

тут все разворотное: фунт, ауди, кива, Евра та же добивает последние брызги...

Ена 120.75 лимит

лунь 1.24187 селл

евроена лимит  132.24

[Удален]  
Lesorub:

от балды...

тут все разворотное: фунт, ауди, кива, Евра та же добивает последние брызги...

а вот это пока сомнительно
 
Myth63:
а вот это пока сомнительно

Оччень)

С какого оно вдруг стало разворотным))))) 

