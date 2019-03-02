FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 322
http://upyachka.ru/12/
))) напомнило как я ему смайлы с поклонами по пол страници отправлял...
Ему нравилось... Тогда ОН был счастлив.... И разрешал называть себя Учителем...
чуть смущаясь... )))
Все просто ))) Многие его покинули... разочировавшись.. а на самом деле просто его не поняв...
Не поняв истинного Его Величия... Величия Его мысли и пр...
И лишь мы... как самые преданные адепты... храним ЕМУ верность )))
Теперь возьмемся за старого Мифа)))
Вот изменнения по кол-ву контрактов на страйках с начала контракта, с 9-го числа
Так на чем мы вверх то пойдем по тому фунту?
Денежку надо какую то кинуть, вот тогда к ней и пойдем, нет денюшки - нет движения)
Здесь если ее кидают, то видно:
так ты в мой профиль глянь я там картинку прикрепил ту что показывал, когда нужно будет, денюшка появится ты не переживай=)
Так я туда и не смотрю, привык что он у тебя пустой)))
А денежка появится тогда и будем серьезно тариться)
Илья, по фунту есть шанс к 5120 прогуляться.
Неужели?
Теперь Вы че нить кинули?
Так я туда и не смотрю, привык что он у тебя пустой)))
как говорится,ещё не вечер, ещё не вечер =) как появится так начну переворачиватся=) я же тоже особо не парюсь.
Неужели?
Теперь Вы че нить кинули?
Я что то кидаю когда что то вижу, а не от балды)
от балды...
тут все разворотное: фунт, ауди, кива, Евра та же добивает последние брызги...
Ена 120.75 лимит
лунь 1.24187 селл
евроена лимит 132.24
от балды...
тут все разворотное: фунт, ауди, кива, Евра та же добивает последние брызги...
а вот это пока сомнительно
Оччень)
С какого оно вдруг стало разворотным)))))