artikul:
Мне нравится уровень 1513 для выгодных продаж, например )))

Мне по фунту нравится уровень 51, дотянет до него сегодня и я больше ничего не хочу)))

А евру твою лови на 1540 и соли не глядя) 

 
У меня же на 1513 лампочка горит? )))
 
Ну, переставь на 1535)
 
Нельзя, у меня прога ))) Идет выкуп жирного медвежьего радикала снизу )))
 
ты показал бы уровни как она рисует на истории... глянул бы для интереса... можно в цсв...тхт файло выгруженые...
 
Вроде взрослый Колдун, а в сказки веришь ))) С каких пор история на форе стала иметь смысл? ))) Все происходит здесь и сейчас, это только вон Учитель статистику копит )))
 
машинки должны работать и на истории и сейчас... + уровни же... а не тс по живой свече...

ну нет так нет )))

[Удален]  

ну не людлю я ЕВРУ за свои проносы ппц как.

а так всё как и писал=) два уровня 1,1170+-20 и интерестный 1,1250  

( есть вариант что мы ниже в ближайшее время не пойдём....) там пустота, и магнитеть 1250 будет сильно 

Красиво смотрится зона 1.20 +- думаю повезут всех туда. а от туда уже падать камнем... хотя это уже будет другой месяц и другая история... 

[Удален]  

ну что касается кадика, терь понятно к чему ставку понизили. надыбал у себя в расчётах ошибку за что и поплатлся(=  новое вроде правильное =) 

опять же, вернхяя цель выглядит заманчиво, но и падать с дырой в 3 фиги будет проблематично.

 ожидаю боковик с выносом мозгов при достижении верхнего уровня, аналоговая ситуация была на 1,0640

 

кусочек из истории.

я тогда тупо не понимал по статистике почему мы валились=) точнее тут понимать нечего, просто шли туда куда надо =) 

[Удален]  

ауди. но тут тоже примерно всё понятно, отскок от уровня так как внизу бездня в 270 пипок. если не учудят аудисты нечто похожее с кадиком думаю будет без сюрпризов. 

хотя в той зоне много скрытых точек отскока хорошего. 

