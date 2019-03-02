FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 159
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
смотрю по индикаторам которые на графике у меня.
смотрю по индикаторам которые на графике у меня.
Иди вот туда к дядькам, тормоши их и задавай вопросы, там продолжение ветки есть)
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page2
Ну что, прикрыл все баи на фунте по 1,5186, как и планировал во вторник, теперь вниз, 1,5100 сначала
теперь хорошо бы чтоб новости по ИПЦ вышли хуже и можно идти к 1,50
смотрю по индикаторам которые на графике у меня.
Судя по набору индикаторов Вы попали в коррекцию )))
Иди вот туда к дядькам, тормоши их и задавай вопросы, там продолжение ветки есть)
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-met
Иди вот туда к дядькам, тормоши их и задавай вопросы, там продолжение ветки есть)
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page2 СПАСИБО!
ну да