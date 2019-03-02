FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 159

Evgen-ya1:
спасибо.
 
Evgen-ya1:
Ну что, прикрыл все баи на фунте по 1,5186, как и планировал во вторник, теперь вниз, 1,5100 сначала

теперь хорошо бы чтоб новости по ИПЦ вышли хуже и можно идти к 1,50

 
Evgen-ya1:
Судя по набору индикаторов Вы попали в коррекцию )))
 
ну да
 
5313 cопротивление по фунту
 
stranger:

stranger:

СПАСИБО!

 
Evgen-ya1:
ну да
Отрадно слышать ))) В таком случае раз Вы это осознали, то примите на веру - эти индикаторы Вам в коррекции ничем не помогут )))
 

 

 

 
Народ в раздумьях, куда податься)
