FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 321
Рельсы... рельсы...
Шпалы... шпалы...
Шол Илюха подусталый....
Шол тапорик он точить...
Шоб "бабулек" нарубить )))
Третья машка - наша сказка
Только фибки прикрутить
и давай бабло цедить
Ну а вечером угар
или здесь я не Vizard?
воздержание и добродетель на рынке? хех...
тогда уж лучше без него.
лично я тока что предпоследнюю прогу в офф-топку выкинул. в последней проге остались тока три команды: купить, продать и закрыть и ВСЁ !!!!! (я безумно счастлив) ))))
Получается 4 команды )))
Получается 4 команды )))
А стихами ?)))
ОН что то и свою горную ветку закинул, не несет прихожанам радость)
Там правда и было 1.5 калеки ...
А стихами ?)))
ОН что то и свою горную ветку закинул, не несет прихожанам радость)
Все просто ))) Многие его покинули... разочировавшись.. а на самом деле просто его не поняв...
Не поняв истинного Его Величия... Величия Его мысли и пр...
И лишь мы... как самые преданные адепты... храним ЕМУ верность )))