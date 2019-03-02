FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 332
Артикул - это Оскар !
Лови !
Шедеврально... и музычка...
А что тот чувак, пришел поздоровался, сказал евра 08, потом паритет и ушел...
Так что теперь - солить?
ага два плюс два равно пьять =)
Если цена стала выгодной, то можно и солить ))) У тебя цена выгодная? )))
Не знаю.... пятница у меня...
не пять, а 25 ))) не вводи в заблуждение...
Рассказывай где шарился)))
Интересно, кто-нибудь солил выше 1.36 и держит до сих пор?!
Рассказывай где шарился)))
На работу устроился, предпринимательство открыл... бытовая суета, одним словом...
Над советником работал, но всё не так просто, как хотелось бы...
