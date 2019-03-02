FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 332

artikul:
Шедеврально... и музычка...
Артикул - это Оскар !

Лови !


 
А что тот чувак, пришел поздоровался, сказал евра 08, потом паритет и ушел...

Так что теперь - солить?  

 
ага два плюс два равно пьять =)
не пять, а 25 ))) не вводи в заблуждение...
 
Если цена стала выгодной, то можно и солить ))) У тебя цена выгодная? )))

 
Интересно, кто-нибудь солил выше 1.36 и держит до сих пор?!
 
Не знаю.... пятница у меня...

Рассказывай где шарился))) 

 
Айдлер.
 
На работу устроился, предпринимательство открыл... бытовая суета, одним словом... 

Над советником работал, но всё не так просто, как хотелось бы...

 
Так у тебя нет грааля?(((
