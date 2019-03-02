FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 331
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну не людлю я ЕВРУ за свои проносы ппц как.
сохраните картинки и оставте себе как отче наше=))) в марте глянем =)))))
)))
по евро как нижний уровень расчитывается ?(формула)... если не секрет разумеется...
)))
))) не всёже тебе шуметь=))) я иногда бываю добр=) как Бобр =)
Единственное по евре надо пересчитывать может что потерялось. помню тогда вроде лень было ниже смотреть не верил.
машинки должны работать и на истории и сейчас... + уровни же... а не тс по живой свече...
ну нет так нет )))
ага два плюс два равно пьять =)
))) не всёже тебе шуметь=))) я иногда бываю добр=) как Бобр =)
Единственное по евре надо пересчитывать может что потерялось. помню тогда вроде лень было ниже смотреть не верил.