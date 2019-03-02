FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 331

Новый комментарий
[Удален]  
ну и по фунту я рисовал недавно есть в профиле.
[Удален]  
сохраните картинки и оставте себе как отче наше=))) в марте глянем =)))))
 
Myth63:

ну не людлю я ЕВРУ за свои проносы ппц как.


по евро как нижний уровень расчитывается ?(формула)... если не секрет разумеется...
 
Myth63:
сохраните картинки и оставте себе как отче наше=))) в марте глянем =)))))

))) 

[Удален]  
Vizard_:
по евро как нижний уровень расчитывается ?(формула)... если не секрет разумеется...
ага два плюс два равно пьять =)
[Удален]  
stranger:

))) 

))) не всёже тебе шуметь=))) я иногда бываю добр=) как Бобр =)

Единственное по евре надо пересчитывать может что потерялось. помню тогда вроде лень было ниже смотреть не верил. 

 
Vizard_:

машинки должны работать и на истории и сейчас... + уровни же... а не тс по живой свече...

ну нет так нет )))

 
Myth63:
ага два плюс два равно пьять =)
ну вот.. опять без гралей остался )))
[Удален]  
Myth63:

))) не всёже тебе шуметь=))) я иногда бываю добр=) как Бобр =)

Единственное по евре надо пересчитывать может что потерялось. помню тогда вроде лень было ниже смотреть не верил. 

ну нету там ниже больше ничего интерестного. если выкинут фортель то 1250 останется как магнит причём заряженный.
 
artikul:
музычка ничевошная...
1...324325326327328329330331332333334335336337338...2119
Новый комментарий