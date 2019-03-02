FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 316
Я кинул...
Держите того фунта.
Та ты как кинул так тебя и кинут)))
95% пацаков в том полку...
КУКЛ.
EURCAD в обратку полетел.
все по плану!
елы - палы имеют три входа: сразу на образовании, от 50% и 161.8% коррекции
пара продана (кем, не важно), теперь КУКЛ обеспечивает ликвидность...
Теперь возьмемся за старого Мифа)))
Вот изменнения по кол-ву контрактов на страйках с начала контракта, с 9-го числа
Так на чем мы вверх то пойдем по тому фунту?
Денежку надо какую то кинуть, вот тогда к ней и пойдем, нет денюшки - нет движения)
Здесь если ее кидают, то видно:
осталось повычитать проторгованные и ничего почти не остантеся. Я выше написал, что по фунту объемы на данный момент можно прировнять к нулю.
Только эти 100пунктиков не помешали бы.
Вот эта хер...ва гора контрактов на путах - ноль?
)))
Там их надо посмотреть. По моему в отчете там колонки еще есть. В самом начале - общая цифра.
У меня по фунту прога даже график не может выдать пока. К вечеру может объемы где то появятся на фунтике, я и выйду через отчет на свои цифры и попробую сформулировать математику.
К примеру, по еврику последний уровень кушать пошли. 1230 и кердык, аля улю. Ракету начну делать в небо.
А прикольно наблюдать как наши могучие парни разворачивают рынок
А, профессор?)))
Естессно всё по плану.
Только эти 100пунктиков не помешали бы.