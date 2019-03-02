FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 316

Lesorub:

Я кинул...

Держите того фунта.

Та ты как кинул так тебя и кинут)))
 
stranger:
           КУКЛ.


 
Lesorub:

EURCAD в обратку полетел.
 
gek:
EURCAD в обратку полетел.

все по плану!

елы - палы имеют три входа: сразу на образовании, от 50% и 161.8% коррекции

пара продана (кем, не важно), теперь КУКЛ обеспечивает ликвидность...

stranger:

Теперь возьмемся за старого Мифа)))

Вот изменнения по кол-ву контрактов на страйках с начала контракта, с 9-го числа

 

Так на чем мы вверх то пойдем по тому фунту?

Денежку надо какую то кинуть, вот тогда к ней и пойдем, нет денюшки - нет движения) 

Здесь если ее кидают, то видно:

 

 

осталось повычитать проторгованные и ничего почти не остантеся. Я выше написал, что по фунту объемы на данный момент можно прировнять к нулю.
 
Вот эта хер...ва гора контрактов на путах - ноль? 
 
Lesorub:

Естессно всё по плану.
Только эти 100пунктиков не помешали бы.
)))

Там их надо посмотреть. По моему в отчете там колонки еще есть. В самом начале - общая цифра.

У меня по фунту прога даже график не может выдать пока. К вечеру может объемы где то появятся на фунтике, я и выйду через отчет на свои цифры  и попробую сформулировать математику.

К примеру, по еврику последний уровень кушать пошли. 1230 и кердык, аля улю. Ракету начну делать в небо.

 

А прикольно наблюдать как наши могучие парни разворачивают рынок 

А, профессор?))) 

 
РЕЛЬСЫ, читаю на досуге теорию...
