FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
Нумерология показывает места скопления объемов ))) Год назад выдвигал эту гипотезу )))
Учителю хоть не рассказывай когда вернется, предаст анафеме))))
Хотя мож ОН щас из кустов подглядывает)
Я тоже из кустов подглядывал ))) Давно еще когда начинал рисовать свои черточки заметил что они часто сопадают с твоими контрактами ))) Но была засада с направлением движения, потому что не видно кто там продавцы или покупатели. Потом от одиночных уровней перешел на облака )))
Сенсей муйней голову не забивает, продал, переждал коррекцию пару недель и 20 пип в кармане))))
Ну, бывает ИСТОЩЕНИЕ настигает ЕГО
Statement of US Labor Secretary Perez on December employment numbers
14 IMPORTANT THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT THE 2014 ECONOMY
WASHINGTON — U.S. Secretary of Labor Thomas E. Perez issued the following statement about the December 2014 Employment Situation report released today:
"The U.S. economy closed out the year on a continued hot streak — 252,000 new jobs, with the unemployment rate falling to 5.6 percent. December was the 58th consecutive month of private sector job growth, to the tune of 11.2 million jobs. Average unemployment for 2014 was down 1.2 percentage points from 2013, the largest decrease since 1984.
"The resolve and resilience of the American people, plus the steady hand of President Obama, pulled us out of the Great Recession and have put the economy on a sure path. There's still more to do, and the president is determined to make the fourth quarter of his term the most productive yet. Yesterday, he unveiled a new initiative to help more hard-working Americans own a home. Today, he will announce a new manufacturing innovation hub and propose making two years of community college free for anyone willing to work for it.
"There is plenty of unfinished business in this recovery. We need to do more to achieve meaningful wage growth, because too many middle-class families are still working harder and falling further behind. We need to do more to ensure that the economy works for everyone, to create broadly-shared prosperity.
"Looking ahead to 2015 with great confidence, we'll be building on the momentum of the nation's remarkable economic performance over the last year. Here is a quick look back."
Если бы у тебя были шаблоны на 10 лет вперед, то ты бы поступал также ))) Но шаблонами владеет только Учитель ))) Поэтому ему и открыто будущее )))
Илья иногда тоже планеты изучает, но пока без облаков
Илья только до Луны добрался)
У меня все на уровне абстрактной арифметики ))) Из алгебраических действий только сложение )))
