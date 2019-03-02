FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 313

gek:
Наверх пойдём?
1167 ТР
 
_new-rena:
и это тоже похоже на правду
К чему мне врать? ))) Вы даже не инвестор )))
 

Очень интересная партия начинает разыгрываться )))

 

 
 
Lesorub:
рыжье продайте...
Спасибо.До кель?
 

Очень интересная...


 
gek:
Спасибо.До кель?

насколько жадности (терпения) хватит...

ТР 1112

 
gek:
Спасибо.До кель?
Не боитесь слить по советам Лесоруба? )))
 
artikul:
Не боитесь слить по советам Лесоруба? )))
Я здесь человек новый.Не знаю.
 
gek:
Я здесь человек новый.Не знаю.
Здесь можно верить только прогнозам Учителя ))) 
