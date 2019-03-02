FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 312

Новый комментарий
[Удален]  
artikul:
Конечно у индикаторов есть период расчета, только этот период не прошит константой, а расчитывается каждый час по М1 )))
ну да, похоже на правду.
[Удален]  
artikul:
Не поверю я тебе ))) Потому что последние усилия потратил как раз на ограничение доходности )))
и это тоже похоже на правду
 
artikul:
Наслаждайтесь коррекцией )))
Но сегодняшний мин скорее всего будет обновлен... по времени хз... понаблюдаем...
 

1167 вопрос времени...


 

дарю бабосы...


 

Евра нарисовала красоту...


 
Lesorub:

Евра нарисовала красоту...


Привет!
И?
 
gek:
Привет!
И?
Ее !!!
 
Lesorub:
Ее !!!
Наверх пойдём?
 
рыжье продайте...
1...305306307308309310311312313314315316317318319...2119
Новый комментарий