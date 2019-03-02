FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 309
Ну и зачем, разве это свежая идея ?
балуюсь пока что. Идея то есть, но не готова пока полностью.
Рихнешься скора с этой форой (про себя), каждая новая идея в несколько раз сложнее реализуется чем предыдущая. В начале тока писал проги за день-два...
Я не пользую кроссы потому, что все мажоры торгую. Если получится треугольник, то это лок со всеми вытекающими, основное - выхлопа от него нет.
какИе треугольники, локи и выхлопы???
елы - палы рулят...
Та давно уже рехнулся, очень понимаю, пишу и выкидываю 99%
на демке труегольник открой, посмотришь чо он тама тебе отсыплет. Натуральный лок.
К примеру EURUSD-селл, USDCHF-бай, EURCHF-бай.
И может получиться такое стечение торгов, при котором и не заметишь, как получишь такую схему, а она ведёт к Коляну.
Ну у меня уже не так с годик где то. Движет тока жадность, т.е. пока за день не начну 100%... и т.д.))) В общем процесс идёт.)))
100% за день больше чем на центе с 1-10$ как по мне это не реально, и то 2 из 5ти дней слитие.
Вот смотри - пишешь и пишешь... Сначала стока то процентов добился, потом больше, потом больше и т.д.. Потом сам поймешь. Причем, как ты правильно сказал - предыдущие проги уже ничего не значат и не имеют ценности. Почти. Но что то хорошее всё равно уже в них заложено. Которое скапливается в новой .
На сегодня все.