FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 303
ты свой прогноз по австралу помнишь? (представь, что я по нему торгую)
где? на ПАММе имеешь ввиду?
дак там у тебя риск 100% и без краткосрока. неее, туды не потянут такие стратегии.
посмотри вон у Мифа. расчет риска на сеть солидного размаха. И дело поправляется, если чо не так.
Так я смотрю на твой памм и у меня возникают такие подозрения ....
А вообще, Учитель, с моих входов хоть в бу в 90% выскочить можно, из твоих шансов нема....
Это типа, привет литовцы, теперь вы в той же ж..е, что и остальные 18 стран?))))
Вроде должны падать маленько...понаблюдаем...
ЕЦБ расширит программу покупки активов ... +объем и продолжительность программы куе превысили ожидания...
не люблю сам себя обсуждать ((( (риск по загрузке смотрят - в среднем меньше 10% - так что риски минимальные)
а чо так баланс сильно колбасит тогда? не похоже на 10%. Аааа, плечо там наверное под 2000?
ну ладно. понял уже - ох уж эти ручки шаловливые...
Расчетное дно - 13295 ))) Потом легкий ступор )))
Вам хорошо ))) У вас не пробивные Машки )))
всем привет. бай евру с коротким стопом пипок 30-40
ниже бездна