Ishim:
ты свой прогноз по австралу помнишь? (представь, что я по нему торгую)

где? на ПАММе имеешь ввиду?

дак там у тебя риск 100% и без краткосрока. неее, туды не потянут такие стратегии.

посмотри вон у Мифа. расчет риска на сеть солидного размаха. И дело поправляется, если чо не так.

 
Так я смотрю на твой памм и у меня возникают такие подозрения ....

А вообще, Учитель, с моих входов хоть в бу в 90% выскочить можно, из твоих шансов нема.... 

 
stranger:
Это типа, привет литовцы, теперь вы в той же ж..е, что и остальные 18 стран?))))
ЕЦБ расширит программу покупки активов ... +объем и продолжительность программы куе превысили ожидания...
Вроде должны падать маленько...понаблюдаем...
 
Расчетное дно - 13295 ))) Потом легкий ступор )))
 
не люблю сам себя обсуждать ((( (риск по загрузке смотрят - в среднем меньше 10% - так что риски минимальные)
а чо так баланс сильно колбасит тогда? не похоже на 10%. Аааа, плечо там наверное под 2000?

ну ладно. понял уже - ох уж эти ручки шаловливые...

 
artikul:
Расчетное дно - 13295 ))) Потом легкий ступор )))
Вам хорошо ))) У вас не пробивные Машки )))
 
А у некоторых и моск такой-же... завидую...
 
На рынке действует один незыблемый закон - каждое энергетическое облако однажды возникнув откладывает само себя (свой спред) по ценовой шкале ))) Это также неизбежно как все то, что неизбежно по факту ))) Поэтому если уровень повяился, то цена там обязательно окажется )))
всем привет. бай евру с коротким стопом пипок 30-40

ниже бездна

 

