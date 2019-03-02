FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 307

Новый комментарий
 
Lesorub:

сказка то есть...

а вот куда стрелу метнуть...


К 1335)))

Илья, чтишь ли ты Машку и Учителя???!!! 

 
Lesorub:

сказка то есть...

а вот куда стрелу метнуть...


ну как и евро... хотелось бы чтоб сегодняшний мин обновили... по времени хз...

вниз кидай )))

 
stranger:
Скрытная она, грааль прячет)))
Скромная походу... это неплохо...
 
Vizard_:

ну как и евро... хотелось бы чтоб сегодняшний мин обновили... по времени хз...

вниз кидай )))

кинул...

 

Дядя Коля в гости просится прям на пороге стоит Г....ОН

И чё эт он повадился 

 
stranger:


Илья, чтишь ли ты Машку и Учителя???!!! 

чту, батько, чту...


[Удален]  
senat999:
Дядя Коля в гости просится прям на пороге стоит Г....ОН
я тоже похожа бабки скора отвалю... Четыре дня - депо в х3.5 раза. И это всё равно не спасёт чую))) Ладно хоть 20 баков тока было изначально)))
 
где то читал чел писал "давайте все вместе купим еврочку,повернём рынок"  :)
 
senat999:
где то читал чел писал "давайте все вместе купим еврочку,повернём рынок"  :)
наивный )))
[Удален]  
stranger:

А что вы делаете?)) Неделя же зототая была, поначалу при наборе на 1.6%  просел только.

 

Это не считая луня, которого еще не крыл. 

 

+++
1...300301302303304305306307308309310311312313314...2119
Новый комментарий