FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 151
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Серенькое - это что?
Серенькое - это что?
Серенькое - это что?
Зона наслаждения )))
О. Шарите, профессор)))
Что там с евро? В смысле - что машинка кажет?
Профессор, вы где?)
О. Шарите, профессор)))
Что там с евро? В смысле - что машинка кажет?
Хватанула лимитку и вниз утащила ))) Пишет, что дно - это 1619 )))
Хватанула лимитку и вниз утащила ))) Пишет, что дно - это 1619 )))
Ну что, наступит сегодня момент истины по рублю (улетит за хай) ?
Так на 54 говорил что откупают пару, так профессор не верил)
И шас в коррекцию по фунту и евро не верит)
Ну что, наступит сегодня момент истины по рублю (улетит за хай) ?
3620/48=75.41
улетит, как только ЦБ устанет сливать резервы