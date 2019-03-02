FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 151

Серенькое - это что?
 
Bicus:
Это серенькое))))
 
Bicus:
Зона наслаждения )))
[Удален]  
Bicus:
это серебро (клад, безубыток), а дальше ужо золотишко зелененьким)))
 
artikul:
Зона наслаждения )))

О. Шарите, профессор)))

Что там с евро? В смысле - что машинка кажет?

Профессор, вы где?) 

 
Хватанула лимитку и вниз утащила ))) Пишет, что дно - это 1619 )))

 

 
[Удален]  
Ну что, наступит сегодня момент истины по рублю (улетит за хай) ?
 
_new-rena:
Так на 54 говорил что откупают пару, так профессор не верил)

И шас в коррекцию по фунту и евро не верит) 

[Удален]  
_new-rena:
3620/48=75.41

улетит, как только ЦБ устанет сливать резервы

