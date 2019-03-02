FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 306

Новый комментарий
 
Kino:
Да и будет коррекция, с тренда выжал все что получилось, без дела сидеть скучно
Алкоголь + женщины )))
 
Lesorub:
Всем привет! Разбоненный с Вами!

Привет Илюх

После просмотра 3Д посмотрел и хф...

название- "4 часа"

год выпуска - 2015

режисер- Илья Лесорубов

в ролях-европейскобританские актеры

жанр-триллер....

 
stranger:
Палки рубить будешь?)))

легко...


[Удален]  
artikul:
Алкоголь + женщины )))
то есть после 275пп не будет отката пунктов на 50 ?
 
stranger:
Старый..а че Евгения такая тихая.. фотки не показывает ? не в курсе ? - традиции нарушены )))
[Удален]  

Это ещё фигня, я его и в стоповый ордер загоню на покупку)


[Удален]  
Kino:

Это ещё фигня, я его и в стоповый ордер загоню на покупку)


дак у тебя же машки не пробило. чо мудришь? продавал и продавал бы спокойненько.
 
Kino:
то есть после 275пп не будет отката пунктов на 50 ?
стопы пока щупают... хотя и вечереет...и пора бы уже начинать задумываться о ночном отдыхе )))
 
Vizard_:

Привет Илюх

После просмотра 3Д посмотрел и хф...

название- "4 часа"

год выпуска - 2015

режисер- Илья Лесорубов

в ролях-европейскобританские актеры

жанр-триллер....

сказка то есть...

а вот куда стрелу метнуть...


 
Vizard_:
Старый..а че Евгения такая тихая.. фотки не показывает ? не в курсе ? - традиции нарушены )))
Скрытная она, грааль прячет)))
1...299300301302303304305306307308309310311312313...2119
Новый комментарий