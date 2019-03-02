FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 302
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html
канадец к евре каким боком (((
канадец к евре каким боком (((
а мне просто показалось, что он про шаблон намекнул - неплохо, мол)
Так ты ж сам говорил - он придаст сил евре ...
А внизу у тебя где машка?)))))))
нет
Как нет???!!! Склероз, Учитель?(((
Что же придаст ей сил?(((
Ты серебро лови на продажу и поднимешь свой памм сразу, еще и в плюс выйдет, движуха будет хорошая.
Щас будет тянуться вверх, потом как только резуий выброс вверх увидишь - селл.
stranger:
Не, они их сначала терроризируют, а потом строят... из них мост!
эти ничо не строят - тут пасутся, привет!
евра вышла из шаблона - и нигде не коректилась, конец тренда 1.06 - опять же если чо...
Евра не может выйти из шаблона, это шаблон оказался не того размера...
Возьми шаблон на вырост