FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 302

Новый комментарий
 
Vizard_:
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html
Это типа, привет литовцы, теперь вы в той же ж..е, что и остальные 18 стран?))))
 
Ishim:
канадец к евре каким боком (((
Так ты ж сам говорил - он придаст сил евре ... 
[Удален]  
Ishim:
канадец к евре каким боком (((
а мне просто показалось, что Артикул про шаблон намекнул - неплохо, мол... рисуй канадца)
 
_new-rena:
а мне просто показалось, что он про шаблон намекнул - неплохо, мол)
Он на склероз намекнул))))
 
stranger:
Так ты ж сам говорил - он придаст сил евре ... 
нет
[Удален]  
stranger:

А внизу у тебя где машка?)))))))

 

А где внизу мне этого знать не дано, это только Учитель знает. Я закрываю по общему профиту всё в терминале и реинвест.
[Удален]  
Vizard_:
http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150122.en.html
ну это повторная. я первую уже глянул. сенкс.
 
Ishim:
нет

Как нет???!!! Склероз, Учитель?(((

Что же придаст ей сил?((( 

 
stranger:

Ты серебро лови на продажу и поднимешь свой памм сразу, еще и в плюс выйдет, движуха будет хорошая.

Щас будет тянуться вверх, потом как только резуий выброс вверх увидишь - селл.

 

ты свой прогноз по австралу помнишь? (представь, что я по нему торгую)
 

stranger:
Не, они их сначала терроризируют, а потом строят... из них мост!



 

Ishim:

эти ничо не строят - тут пасутся, привет!

 

евра вышла из шаблона - и нигде не коректилась, конец тренда 1.06 - опять же если чо... 

Евра не может выйти из шаблона, это шаблон оказался не того размера...

 

Возьми шаблон на вырост 

Файлы:
template_name.zip  3 kb
1...295296297298299300301302303304305306307308309...2119
Новый комментарий