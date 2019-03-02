FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 304

artikul:
О, Профессор, Вы растете))))
 
stranger:
Я знаю ))) На своих скринах ты рисуешь середину моих облаков желтой черточкой, а отложенные верх и вниз спреды почему то называешь глупыми смешными словами - колы и путы )))
 
artikul:
Желтая это и есть середина)))
 
stranger:
Именно ))) А то что ты называешь премией прога считает путем операции сложения уровня середины и спреда )))
 
Nestradamus:
А так теперь ходит рыжье...

После этого -

http://kprf.ru/international/capitalist/137939.html


 
artikul:
Сечешь ))) В простанародье это называется - торговля волатильностью )))
 
Vizard_:
Ты не умеешь, люблю клгда Учитель про волатильность гундосит, ни хр...а не понятно)))))
 
stranger:
Чет ОН седня не многословен )))
 
Vizard_:
Шаблон на евру натягивает )))
 
artikul:
)))
