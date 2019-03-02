FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 304
На рынке действует один незыблемый закон - каждое энергетическое облако однажды возникнув откладывает само себя (свой спред) по ценовой шкале ))) Это также неизбежно как все то, что неизбежно по факту ))) Поэтому если уровень повяился, то цена там обязательно окажется )))
О, Профессор, Вы растете))))
Я знаю ))) На своих скринах ты рисуешь середину моих облаков желтой черточкой, а отложенные верх и вниз спреды почему то называешь глупыми смешными словами - колы и путы )))
Желтая это и есть середина)))
А у некоторых и моск такой-же... завидую...
После этого -
http://kprf.ru/international/capitalist/137939.html
Сечешь ))) В простанародье это называется - торговля волатильностью )))
Ты не умеешь, люблю клгда Учитель про волатильность гундосит, ни хр...а не понятно)))))
Чет ОН седня не многословен )))
Шаблон на евру натягивает )))