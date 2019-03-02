FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 288

zoritch:

   побоялся я по луню, ну и ладно... и по киви сдуру движений не делал... :-)))

   машка ... нет, нет... это так по привычке ( как у Гашека... ) :-)))

   Учитель... да... все говорят ему о...

ап чем?)))

А машка да, больше для красоты, надо ж что то на график кинуть) 

 
stranger:

  для непонимающих истинной сути происходящего - все говорят ему "О"   ( как в робинзоне крузо )  ... :-)))

  "...Он ничего не мог сказать мне об этой важной особе, кроме того, что он очень стар, гораздо старше моря и земли, старше луны и звезд. Когда же я спросил его, почему все     существующее не  поклоняется этому старику, если он создал все, лицо Пятницы приняло серьезное выражение, и он простодушно ответил: "Все на свете говорит ему: О". ..."

 
zoritch:

Дааа... хорошо хоть не Ку...

Вот нарисуешь полоску где нибудь и оно прыгает как дурное на ней...

 

 
Так и предстает Сенсей перед глазами...
Врывающийся со словами... кацапы... кацапы )))
-------------------------------------------------------
сказка мешает...зря чтоль рисовал )))
вчерашний мин вроде есть возможность завтра проколоть...
понаблюдаем...
 
А ОН кто, еврей?)))

Видел твою сказку. 

ОН медитирует.... и рисунок нам не нарисовал...  

 

А чувак то видать наш, засланный. Шо ж он им там такое рассказал, что лунь улетел?...

 

 
нее... эт я с пацаками перепутал (Киндза=дза)...

пацаки...пацаки... конечно ))) хотя чую фишку не просечет... сегодня вон от каких ролей отказался )))

----------------------------------------------------------

Завтра еще -
Решение ЕЦБ по процентной ставке       
Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике

 
ща вообще ... многое на вербальных интервенциях скачет )))
 
   а то ... http://www.bankofcanada.ca/profile/stephen-s-poloz/

   

Born то born, а кто его папа и мама?)
