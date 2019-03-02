FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 288
побоялся я по луню, ну и ладно... и по киви сдуру движений не делал... :-)))
машка ... нет, нет... это так по привычке ( как у Гашека... ) :-)))
Учитель... да... все говорят ему о...
ап чем?)))
А машка да, больше для красоты, надо ж что то на график кинуть)
для непонимающих истинной сути происходящего - все говорят ему "О" ( как в робинзоне крузо ) ... :-)))
"...Он ничего не мог сказать мне об этой важной особе, кроме того, что он очень стар, гораздо старше моря и земли, старше луны и звезд. Когда же я спросил его, почему все существующее не поклоняется этому старику, если он создал все, лицо Пятницы приняло серьезное выражение, и он простодушно ответил: "Все на свете говорит ему: О". ..."
Дааа... хорошо хоть не Ку...
Вот нарисуешь полоску где нибудь и оно прыгает как дурное на ней...
Врывающийся со словами... кацапы... кацапы )))
-------------------------------------------------------
сказка мешает...зря чтоль рисовал )))
вчерашний мин вроде есть возможность завтра проколоть...
понаблюдаем...
Так и предстает Сенсей перед глазами...
А ОН кто, еврей?)))
Видел твою сказку.
ОН медитирует.... и рисунок нам не нарисовал...
А чувак то видать наш, засланный. Шо ж он им там такое рассказал, что лунь улетел?...
нее... эт я с пацаками перепутал (Киндза=дза)...
пацаки...пацаки... конечно ))) хотя чую фишку не просечет... сегодня вон от каких ролей отказался )))
----------------------------------------------------------
Завтра еще -
Решение ЕЦБ по процентной ставке
Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике
а то ... http://www.bankofcanada.ca/profile/stephen-s-poloz/
а то ... http://www.bankofcanada.ca/profile/stephen-s-poloz/