FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 286

Kino:

Надо торговать всё что есть в терминале, иначе зачем оно там лежит )))


+10500
 
stranger:

Спасибо, Учитель

Зачем зафиксил?)

что бы было, а если откатит - опять купишь  (учителя вам не нужны вы вон как рубите капусту)
 
Ishim:
Ленивый я...
 
Ishim:
кем ?)))
 
Vizard_:
Учитель, так ты евру уже зафиксил? Или она тебя?)))

 
stranger:

скорее с июля
 
stranger:

   , не знаю с кем вы разговариваете. Всем пока. Спасибо.
 
stranger:

Х.знает... чет тупит ))) Не хочет быть Сенсеем... не надо...
Выбрал бы другое -
Медсестра,непослушная ученица,секретарша )))
Плетки и розги прибыли бы позже...с Соларом )))
 
Ishim:
ВАМ Спасибо ! Спасибо что Вы есть !
 
Vizard_:
А где Солар, вырос?)
