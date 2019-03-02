FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 296
Нестрадамус, ты все таки нашел дорогу к дому)))
Ностальгия....
Сенсей вылазь ! Все собрались....Время вечернего троллинга )))
Какой троллинг, там опять минус 2% почти, ОН в печали(
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
по тренду пошел...
Нестрадамус, ты все таки нашел дорогу к дому)))
привет...
Привет Старый, привет Колдун!!!! Почитываю изредка ваши опусы, рад что ничто не меняется под Меркурием, тьху, то-есть под Луной..., или Венерой там... ,
Вобщем, тока молодой волновик взбудоражил пары алкоголя в моей голове, своим цветным виденьем наследия незабвенного Эллиота. Надо его со Спекулем свесть, пусть пободаются...
Привет Старый, привет Колдун!!!! Почитываю изредка ваши опусы, рад что ничто не меняется под Меркурием, тьху, то-есть под Луной..., или Венерой там... ,
Меркурианца давно не читал... но хотелось бы.... веселый персонаж )))
Ничто не сравнится с нашим Сенсеем
Особенно когда он начинает как после грибов видит собственную спину...
Я же не рассказывал что я вижу после литра ...
Не, до такой степени не вштыривало шоб спину ...
Меркурианца давно не читал... но хотелось бы.... веселый персонаж )))
Илюха чой-то сюда с Луной не заходит, да и на четырке не часто светит ее призрачным светом... правда я туда редко заглядываю.
Луна с Меркурием в опале
Их рыцари кудысь пропали
Астролябля...
Илюха чой-то сюда с Луной не заходит...
Шаман как-то искал свой бубен, посмотрел справа - нет, слева - тоже.
Оглянулся через плечо - Чья-то спина???!!!
- Айгуль! Почему гость уходит не испив со мной мухоморного одэколону?
- Это не гость. Это моя мама привезла нам свое старое трюмо...