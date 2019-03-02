FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 296

stranger:
Нестрадамус, ты все таки нашел дорогу к дому)))

Ностальгия....

Сенсей вылазь ! Все собрались....Время вечернего троллинга )))

 
Серебру голову поднять не дают, подтяните же вверх, покажите как оно красиво растет, народ сбежится...
 
Какой троллинг, там опять минус 2% почти, ОН в печали(

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/

по тренду пошел... 

Vizard_:
привет...

Привет Старый, привет Колдун!!!! Почитываю изредка ваши опусы, рад что ничто не меняется под Меркурием, тьху, то-есть под Луной..., или Венерой там... , 

Вобщем, тока молодой волновик взбудоражил пары алкоголя в моей голове, своим цветным виденьем наследия незабвенного Эллиота. Надо его со Спекулем свесть, пусть пободаются... 

 
Да заходят)
 
Меркурианца давно не читал... но хотелось бы.... веселый персонаж )))
 
Ничто не сравнится с нашим Сенсеем 

Особенно когда он начинает как после грибов видит собственную спину...

Я же не рассказывал что я вижу после литра ... 

Не, до такой степени не вштыривало шоб спину ...  

 
Илюха чой-то сюда с Луной не заходит, да и на четырке не часто светит ее призрачным светом... правда я туда редко заглядываю.

Луна с Меркурием в опале 

Их рыцари кудысь пропали

Астролябля... 

 
последнее время вроде с 11 патерном возился...
 
Шаман как-то искал свой бубен, посмотрел справа - нет, слева - тоже. 

Оглянулся через плечо - Чья-то спина???!!!

- Айгуль! Почему гость уходит не испив со мной мухоморного одэколону?

- Это не гость. Это моя мама привезла нам свое старое трюмо... 

