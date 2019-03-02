FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 285
Надо торговать всё что есть в терминале, иначе зачем оно там лежит )))
Учителя в Индии!, а тут тролли и шаманы папуасовские. ))))
Не наговаривай на себя )))
Привет Сенсей...
сколько раз говорить я не учитель не шаман ! (просто очередной ник Ишим - так и обращайтесь - тролли в игнор)
Что с ручками опять? Евра вверх, евра вверх, а памм вниз.. Ты пристегивайся и ручки связывай))
кошмар какой! и зачем это надо? (ладно если "кольцо" свить из 3х пар - и будет достаточно)
я не Сенсей - вы обшиблись
А кем ты сегодня хочешь быть ? )))
просадка - ничего не делаю - ордера далеко, поздравляю с профитом по луню - зафиксил?
Спасибо, Учитель
Зачем зафиксил?)
кошмар какой! и зачем это надо? (ладно если "кольцо" свить из 3х пар - и будет достаточно)
А кем ты сегодня хочешь быть ? )))