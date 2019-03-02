FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 293

gek:
Всем привет!
Означает ли это,что пойдём наверх?

Я не знаю что это означает)))

Я лично жду продажу серебра от 18.30-80, а куда пойдт евро мне глубоко)

 
Спасибо.
 
Вот баксойену от 118 можно засолить, что и сделаем, поставил селлимит.
 
gek:
Спасибо.
Какую цель видите?
 
gek:
Какую цель видите?
серебро 11-12, йена 110.
 
И фунтойену есть желание от 182 запродать до 168, а мож и до 150.
 

Подскажите хорошую новосную ленту по валютному рынку?

 
По фунту основная поддержка 1.50-5010, там и буду смотреть покупки к 1.60-63.
 
stranger:
И фунтойену есть желание от 182 запродать до 168, а мож и до 150.
Ничего у вас долгосроки!
dentraf:

Подскажите хорошую новосную ленту по валютному рынку?

Пользуюсь индикатором в терминале, тянет инфу с форексфактори.


Файлы:
NewsCal-v107.ex4  30 kb
