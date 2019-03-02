FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 293
Всем привет!
Означает ли это,что пойдём наверх?
Я не знаю что это означает)))
Я лично жду продажу серебра от 18.30-80, а куда пойдт евро мне глубоко)
Спасибо.
Какую цель видите?
Подскажите хорошую новосную ленту по валютному рынку?
И фунтойену есть желание от 182 запродать до 168, а мож и до 150.
Подскажите хорошую новосную ленту по валютному рынку?
Пользуюсь индикатором в терминале, тянет инфу с форексфактори.